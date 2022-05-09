中性妹「想做1件事」怕被當變態　釣一票同路人喊：我懂這心情

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志示意圖）

記者黃品臻／綜合報導

「請問可以摸摸看嗎？」一名女網友表示，最近有種很想摸女生胸部的慾望，但又擔心自己禮貌性地詢問朋友後會被當作變態，且由於本身的個性比較中性化，讓她更加猶豫，文章也掀起熱議。

這位女網友在Dcard上發文表示，「最近很想摸摸看女生的胸」。原PO提到國中時，看到班上某些女同學會襲胸、彈肩帶、亂解別人內衣扣，都覺得很可怕，會直接閃遠。

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然而現在原PO卻開始好奇摸別人胸部的感覺，「如果禮貌的問朋友：『可以摸摸看你的胸嗎？』是會被當變態的機率比較高，還是有可能被答應的機會比較高？」此外，原PO也提到自己屬於個性比較中性化的女生，平常跟朋友也不會有太多的親密接觸，因此對於想摸別人胸部的想法更加擔憂。

▲原PO不知該如何向朋友開口心中想摸胸的心情。（圖／翻攝自Dcard）

文章掀起熱議，有些網友們認為不太妥當，「如果是我，我會覺得很奇怪……然後有點害怕」、「想摸可以花錢買，不要性騷擾別人」、「真的超怪」、「nope」、「怪爆……會覺得你是不是喜歡我，即使你說只是單純好奇，我也覺得很怪很噁心」。

不過也有網友認為，這樣的想法在熟悉的同性朋友面前很正常，「朋友我都直接來」、「很熟的都直接抓下去了笑死」、「我朋友都會這樣問，我會說『摸啊』，這種事還好吧」、「如果是同性朋友的話個人沒差耶」、「怎麼辦，我跟好朋友，都直接互抓欸」。

文章更釣出不少擁有同樣慾望的網友留言，「自己沒胸……也好想摸摸看大ㄋㄋ（胸部）」、「我也是會想摸摸看欸，但我都不敢開口問（我有五年的男友）」、「我其實也超想摸摸看大胸部是什麼感覺！因為是自己沒有的東西」、「懂這種想摸摸看的心情，跟摸自己的怎麼會一樣呢？我是鋼鐵直女，但人生願望是可以體驗把臉埋在大胸裡面」。