走進美廉社「還有25份快篩」她驚：180元又不貴！網曝心態翻白眼

記者施怡妏／綜合報導

本土疫情延燒引發「快篩之亂」，經濟部主導下今（9）日開放超商超市等8大通路開賣「亞培快篩試劑1入組」，不過有民眾指出，美廉社還有超多快篩試劑，不懂為何大家卻要去藥局排隊買實名制快篩，「180元也不會很貴，怎麼都沒人要？」底下也有網友透露，「我剛路過2家超商看也都還很多」。

原PO在臉書《我是中和人》發文，到家裡附近的美廉社購物，發現放在結帳櫃檯旁的「亞培快篩試劑」還有滿滿一籃，總共還有25份，不明白為何大家寧願一早拿椅子到藥局門口排隊，也不願到其他地方購買，沒有群聚的風險，也節省很多時間，「美廉社很多快篩阿？180元也不會很貴，怎麼都沒人要？」

貼文一出，網友們狂酸，「省80元，去排隊群聚2小時買到了，本來沒確診變確診，這叫跟流行」、「志在排隊不在買到好嗎」、「沒排隊的沒人要，大家享受的是那種排隊fu，還有炫耀的fu，我排到了，你們呢？」「沒人搶買，所以買到了也不會過癮」、「沒人搶、不用排的東西欠缺尊爵不凡的成就感」。

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▲網友酸，重點不在買在「排隊」。（圖／翻攝自FB我是中和人）

不過，也有網友認為雖然只差80元，但是如果數量大就很有感，「180元不貴，一家如果需要10個，就是1800元跟1000元的差距」。但也有人認為，「多花80元可以多睡兩小時，很划算」、「便宜要排好幾小時、太累人了」。還有網友大推亞培快篩試劑，「而且亞培用起來很舒適，採檢頭比較細軟，更適合小孩」。

多數人則指出，只有急用的人才會買180元的快篩劑，「有一劑100元的，這種貴的就會變成真的需要才會去買了」、「建議可以告訴社團朋友們是哪間美聯社還有貨，相信真的有需要的朋友會趕快去買的」、「180還好啦，前幾個禮拜我還買了一支250急用所以就沒辦法了」。



▲店內還有25份快篩 。（圖／翻攝自FB我是中和人）