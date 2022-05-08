宜蘭+884！校園累計1160人確診　5／9起學童施打莫德納疫苗

▲宜蘭8日新增884人！校園＋184，5/9起學童施打莫德納疫苗。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭8日新增884確診！其中學生168人、教職員工16人，累計受影響共1082位學生、78位教職員確診。校園疫情延燒，5/9起宜蘭學童將施打莫德納疫苗，經宜蘭教育處調查統計，截至7日為止，已完成43所學校(含分校)的意願調查，有意願施打的學生比例平均為32.97%。

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宜蘭衛生局表示，8日校園疫情部分，新增確診學生數共168人、教職員工16人，累計受影響共1082位學生、78位教職員確診。新增全校停課有羅東鎮立幼兒園北成分班、大溪國小、公正國小、北成國小、利澤國小等5校；新增部分班級停課為私立愛貝爾幼兒園、私立慈心華德福幼兒園、南安國小附設幼兒園、大隱非營利幼兒園、私立慧燈中學、宜蘭高商、蘭陽女中、羅東高中、蘇澳海事、頭城家商、三民國小、冬山國小、竹林國小、育才國小、清溝國小、黎明國小、蘇澳國小、龍潭國小等18校。

宜蘭縣長林姿妙表示，為了保護縣內學童的健康，縣府將於9日起為學童施打莫德納疫苗；同時，也再次呼籲縣民做好自我保護，共同度過防疫艱難時刻，拚出宜蘭健康好生活。

宜縣府表示，關於學童施打疫苗的意願統計，截至5月7日為止，已完成43所學校(含分校)的意願調查，有意願施打的學生比例平均為32.97%。自5月9日起，衛生局及醫療團隊將為學童施打莫德納疫苗，第一天會在頭城國小等校提供施打服務。