宜蘭+840！校園延燒+129　80歲老婦住院染疫身亡

▲今（7）宜蘭確診新增840例，另新增1例死亡個案，為80多歲女性，因其他原因住院，染疫身亡。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、郭玗潔／宜蘭報導

今（7）日指揮中心公布全國新增4萬6377例確診個案，其中宜蘭新增840例，另新增1例死亡個案，為80多歲女性，因其他原因入院治療，4月24日出現呼吸喘等症狀，轉至加護病房治療；4月30日採檢陽性，隨即收治專責病房，由於病情持續惡化，不幸往生。

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另外，南澳鄉今日新增36名個案，衛生局持續透過篩檢找出社區中的確診者。校園部分，今日新增確診學生數122人、教職員工7人，累計受影響學校共180校，914位學生、62位教職員確診。

校園授課受影響的部分，今日新增全校停課有宜蘭國小附設幼兒園、三星國小附設幼兒園、大溪國小附設幼兒園、私立安康幼兒園等4校；新增部分班級停課為公正國小附設幼兒園、諾貝爾幼兒園、礁溪國小附設幼兒園、清溝非營利幼兒園、快樂格林幼兒園、頭城家商、古亭國小、岳明國小、員山國小、公館國小、憲明國小、冬山國中、興中國中、壯圍國中等14校。

在疫苗接種涵蓋率方面，目前第一劑疫苗涵蓋率達82.7%，第二劑涵蓋率為78.4%，第三劑涵蓋率達60.7%。第14波快打站已陸續提供服務，將會持續到5月15日，宜蘭縣府呼籲未完成施打疫苗的民眾盡快前往接種。

另外，因近日確診人數不斷攀升，且中央提供的快篩試劑不足；因應篩檢需求增加，除了原本提供篩檢服務的陽明交通大學醫院、聖母醫院、博愛醫院及礁溪杏和醫院外，縣府經協調後，新增1處社區篩檢站，自5月9日起台北榮民總醫院蘇澳分院，每週一到週日上午8點至12點提供篩檢服務，需要篩檢的民眾可前往篩檢。