李家超：上任後優先處理房屋問題　並適時推進「23條」立法

▲李家超當選第六任香港特首。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港第六屆特首選舉結果8日下午出爐，唯一的候選人李家超以超過99%的支持率當選。選舉結果公布後，李家超接受媒體採訪，他表示，上任後會優先處理房屋問題，適時推進23條立法，政改則非優先項目。

李家超指出，基本法23條立法是憲制責任，他會與政策局、法律專家等研究實際內容，再適時推進相關工作。

至於政改，李家超重申，這並非他的優先項目，有其他工作需要進快處理。至於會否與民主派溝通，他說，將與不同人士、界別溝通，但以何種方式進行，還要視情況而定。

李家超強調，會優先處理房屋問題，讓整個建屋流程達到提速、提效及提量的效果，成立由司長級帶領的「公營房屋項目行動工作組」及「土地房屋供應統籌組」，利用好司長級的指揮能力，做好統籌工作。

疫情的部分，李家超說，香港作為國際城市，與國際間的往還非常重要，但由於要防控疫情，在出入境方面確實面對挑戰，一些措施為入境人士帶來不便，但已是在防疫和經濟活動間取得平衡。

李家超還說，未來將與大陸部門商討通關，大陸方面始終心繫香港的利益，相信只要懷著相同目的，就可以找到出路，期望各界共同努力控制疫情，遵從政府的建議和防疫措施，並提升疫苗接種率。

另外，李家超也提到，將會籌組全新管理班子，但急不容緩，人選會以智識、經驗和是否有熱誠去考慮。