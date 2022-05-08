李家超99%高票當選特首　陸港澳辦祝賀：新選制實現了真實的民主

▲李家超當選新任特首，與妻子共同上台。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首選舉結果8日下午出爐，本次唯一候選人李家超以超過99%的支持率當選。對此，大陸國務院港澳辦表示，本次選舉是一次展現新選制新氣象的成功選舉，「新選制能夠確保通過選舉反映民願、集中民智、為民謀福，實現了過程民主和成果民主、程序民主和實質民主、直接民主和間接民主的相統一，是廣泛、真實、管用的民主。」

港澳辦下午向李家超表示祝賀，並指出，這場選舉是繼去年9月選舉委員會選舉和去年12月第七屆立法會選舉之後，香港新選舉制度的又一次成功實踐，「事實充分證明，香港新選制是一套符合『一國兩制』原則、符合香港實際的好制度。事實還將證明，新選制產生的新特首，必將帶領香港新一屆特別行政區政府和各界人士，在新的發展起點上團結奮進，共同開創香港良政善治新局面。」

港澳辦提到，本次選舉是一次展現新選制新氣象的成功選舉，「整個選舉過程不僅規範有序、公平公正、安全廉潔，而且有聲有色、亮點紛呈。」

港澳辦強調，這套好制度，好就好在構建發展具有香港特色的優質民主，充分保障港人當家做主，「世界上不存在統一的民主模式，只有符合自身實際、能夠解決自身問題的民主才是好民主。香港新選制牢固建基於憲法和基本法確立的香港特別行政區憲制秩序之上，充分考慮到香港的政治、經濟、社會、文化、歷史等條件，積極探索具有香港特色的民主發展道路。」

港澳辦說，從選舉委員會選舉到立法會選舉再到行政長官選舉，三場選舉都充分彰顯了新選制的四個顯著優勢和特色，包含廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性，以及公平競爭性，「由此可見，新選制能夠確保通過選舉反映民願、集中民智、為民謀福，實現了過程民主和成果民主、程序民主和實質民主、直接民主和間接民主的相統一，是廣泛、真實、管用的民主。」

最後，港澳辦還說，他們充分相信，新選制選出的愛國者治港隊伍一定能夠團結帶領香港社會各界與祖國人民並肩奮鬥，共同譜寫中華民族偉大復興的香港篇，「我們滿懷期待，香港這顆璀璨明珠洗去蒙塵後一定會綻放出更加耀眼的光芒，為實現中華民族偉大復興的中國夢增光添彩！」