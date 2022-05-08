　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

李家超99%得票率當選香港特首　首位警察出身「本次唯一候選人」

▲▼香港特首候選人李家超。（圖／CFP）

▲第六屆香港特首當選人李家超。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

第六屆香港特首選舉結果8日下午出爐，本次選舉的唯一候選人、香港前政務司司長李家超以1416票的高票當選，成為第一位警察出身的香港特首。

根據香港選舉委員會統計，本次選舉共有1428名選委投票，投票率為97.74%，李家超獲得1416張支持票，另有8張不支持票，支持率超過99%，確定當選第六任香港特首。

李家超的參選口號為「同為香港新開篇」，他在政見發表會上表示，過去兩年多來香港經歷由亂及治，他深感未來五年是香港由治及興的關鍵時刻，因此決定參選，承擔歷史使命，與各界共同推動香港向前，「參選決定是出於對國家的忠誠、對香港的熱愛、對市民負責，有信心未來迎接公職生涯最大挑戰。」

▼現任特首林鄭月娥未尋求連任，李家超成為本次選舉唯一候選人。（圖／路透社）

▲▼李家超,林鄭月娥。（圖／路透社）

李家超強調，未來施政會有三個方向，一是以結果為目標解決不同問題、二是全面提升香港的競爭力、三是奠定香港發展穩固的基石。

李家超還說，長期以來香港積累了很多深層次問題未能好好解決，「變」的目的就是為了達到更好的成果，如果他成功當選，會在「愛國者治港」的原則下，積極同市民互動，維護香港整體利益，建立忠誠擔當的政府，守住法治基石。

▼李家超出身警隊，從一名見習督察爬上特首大位。（圖／香港警務處）

▲▼香港特首參選人李家超出身警隊。（圖／翻攝香港警務處）

李家超現年64歲，出身警隊，1977年通過考試加入皇家香港警察，最早擔任見習督察，主要負責刑事案件，後一路晉升，於2010年獲委任為警務處副處長，並於2012年獲委任保安局副局長，後又在2017年獲委任保安局局長，成為香港第一位警察出身的保安局局長。

李家超擔任保安局局長期間，反送中事件爆發，他以強硬態度回應抗爭，據統計，事件爆發的兩年多來，共有超過1萬人被拘捕、超過2千人面臨檢控、750人涉暴動罪。面對質疑，李家超曾以外國警方處理抗爭、暴動的方式進行比較，強調香港警察已經相當「克制」。

▼反送中事件期間，李家超擔任保安局長，以強硬態度回應抗爭。（圖／路透社）

▲▼香港特首候選人李家超。（圖／路透社）

反送中事件後，李家超於2021年6月在特首林鄭月娥的提名與建議下，被任命為政務司司長，成為了香港第一位警察出身的政務司司長。

今年4月初，香港媒體報導有部門首長計劃參選特首，點名了財政司司長陳茂波及政務司司長李家超。消息傳出不久後，擔任政務司司長不到一年的李家超便宣布請辭，並在獲准辭職之後，正式參與第六屆特首選舉。

李家超即將成為香港第一位警察出身的特首。有分析認為，李家超就任之後，將推進香港國安法的進一步落實，以香港社會的穩定作為執政的重中之重。

▲▼香港特首候選人李家超。（圖／路透社）

►「智能掏耳棒」用手機就能看見耳道！超方便又有快感

ET快訊
快訊／超商開賣快篩！　價格、數量一次看
快訊／李家超當選香港特首！　首位警察出身「本次唯一候選人」
20多歲男女猛撞影片曝！　掛分隔島上雙雙慘死
真的撐不住！她收醫院學妹求救信：對不起，我們真的累了
飲料店排爆！　廖老大傻眼「排5小時了」
快訊／買不到快篩爆民怨！　柯文哲認了：太相信中央
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

李家超99%得票率當選香港特首　首位警察出身「本次唯一候選人」

字節跳動成立抖音集團「或在香港上市」　新CFO操盤上市重任

寧德時代上海廠返崗率達90%　產能恢復至疫情前水平

香港特首選舉「一人模式」！1小時投票率達59.62%　871選委已投票

立訊精密：華東廠有序復工中　境外產能整體順利

空姐起飛前上空自拍…嗨喊「胸型升級」遭解僱提告　法院判決出爐

上海+3975例「再增8死」　網傳現新變異傳播速度快30%！官方否認

寧德時代傳將赴美設廠　鎖定肯塔基、南卡兩州

2高中生搶老乞丐錢買奶茶喝！　PO網炫耀下場曝

香港特首選舉今登場！僅李家超一人參選「結果呼之欲出」

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

5/8起職場確診同事免隔離　國高中只匡九宮格停課3天

母親節前夕陳志強忍淚送媽媽最後一程　準媳婦曾智希陪整路：在天堂看我們

李家超99%得票率當選香港特首　首位警察出身「本次唯一候選人」

字節跳動成立抖音集團「或在香港上市」　新CFO操盤上市重任

寧德時代上海廠返崗率達90%　產能恢復至疫情前水平

香港特首選舉「一人模式」！1小時投票率達59.62%　871選委已投票

立訊精密：華東廠有序復工中　境外產能整體順利

空姐起飛前上空自拍…嗨喊「胸型升級」遭解僱提告　法院判決出爐

上海+3975例「再增8死」　網傳現新變異傳播速度快30%！官方否認

寧德時代傳將赴美設廠　鎖定肯塔基、南卡兩州

2高中生搶老乞丐錢買奶茶喝！　PO網炫耀下場曝

香港特首選舉今登場！僅李家超一人參選「結果呼之欲出」

雙北6間人氣印度餐廳！烤餅沾咖哩、乳酸烤雞越吃越開胃

半導體工程案量豐！聖暉Q1每股賺6.16元　刷新歷年同期新高

新北宣布「學生快篩陽比照確診」！　無法到校不列入出勤紀錄

科技男面試問薪資「前公司給6位數」　遭人資嗆太囂張！網1招避雷

烏軍強勢反攻！俄軍「勝利日」前夕重大挫敗　撤退連炸3橋阻追兵

吳姍儒每天快篩！早上「驚覺一症狀」兩條線陽性　　經紀人曝工作狀況

連設3校清寒獎學金　87歲胡嚴貴母親節獲「最驕傲獎」

超商明早10點「開賣亞培快篩」！價格、數量曝光　業者回應了

男心肌梗塞痛到喉嚨！救護員傳送心電圖　醫院同步搶命

小孩確診了！急救員曝「三角評估ABC」辨危急　網讚爆：實用

7歲弟硬要坐海盜船「五官失控」　表情很母湯網笑：可以出表情包

大陸熱門新聞

空姐起飛前上空自拍！嗨喊胸型升級遭解僱

跟跳劉畊宏健身操！女粉身材變化網羨炸

6博士大輸90後天才「韋神」

19歲妹喜嫁矮個大叔！　新郎1特長秒贏眾普男

2高中生搶老乞丐錢買奶茶喝！　PO網炫耀下場曝

快篩不足！國台辦：願協助採購

起飛前..空姐炫耀「我胸型升級了」

中國新規：禁16歲以下任直播主

上海微解封「紙片喵」得救！

香港特首選舉今登場！僅李家超一人參選

外媒：中國要求各機關換掉外國電腦

上海+3975例再增8死　網傳現新變異傳播速度快30%

台商重鎮蘇州、昆山全面復工

鄰居常寄錯包裹！女住戶聽真相氣炸

更多熱門

相關新聞

香港特首選舉首一個小時投票率為59.62％

香港特首選舉首一個小時投票率為59.62％

香港特別行政區第六任行政長官選舉5月8日上午9點開始投票，由於只有一名候選人李家超，估計他能順利通過所需750張有效支持票而當選，再由北京任命，7月1日宣誓後成為下任行政長官。截止上午10時，871名選委已投票，投票率為59.62％。

香港特首選舉今登場！僅李家超一人參選

香港特首選舉今登場！僅李家超一人參選

李家超將成港特首　分析：較林鄭臣服北京

李家超將成港特首　分析：較林鄭臣服北京

港特首選舉明投票　反恐部隊將高姿態巡邏

港特首選舉明投票　反恐部隊將高姿態巡邏

後一國兩制的香港　請保重！

後一國兩制的香港　請保重！

關鍵字：

香港特首特首李家超林鄭月娥

讀者迴響

熱門新聞

6天破18萬例　醫籲快做這件事：別等到染疫才後悔

連千毅直播突暴走「飆罵辣妹班底」！她委屈大哭走人

兒童若有這3點　醫：PCR「100%陽性」

英媒警告台灣未超前部署　恐大量死亡

台灣昨確診數「飆升至全球第二」

人妻約砲報復夫　遠看秒認出對方

即／台南機車撞分隔島！20歲男女雙亡

Sandy確診！錄影工作緊急喊卡

前夫「母親節要帶孩子走」　名嘴女醫7字回嗆

峮峮趴地玩狗「領口往下掉」　網急喊：走光了！

首波典型梅雨鋒面要來了　全台連下5天防豪大雨

職場有確診「同事免居隔」！最新指引出爐

24歲財富自由「月賺60萬」嘆空虛！他公開總資產

錢薇娟錄影一半...突遭圍觀阿姨嗆聲！

教部曝「兩種狀況」仍可全班或全校停課

更多

最夯影音

更多
廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」
金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面