李家超99%得票率當選香港特首　首位警察出身「本次唯一候選人」

▲第六屆香港特首當選人李家超。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

第六屆香港特首選舉結果8日下午出爐，本次選舉的唯一候選人、香港前政務司司長李家超以1416票的高票當選，成為第一位警察出身的香港特首。

根據香港選舉委員會統計，本次選舉共有1428名選委投票，投票率為97.74%，李家超獲得1416張支持票，另有8張不支持票，支持率超過99%，確定當選第六任香港特首。

李家超的參選口號為「同為香港新開篇」，他在政見發表會上表示，過去兩年多來香港經歷由亂及治，他深感未來五年是香港由治及興的關鍵時刻，因此決定參選，承擔歷史使命，與各界共同推動香港向前，「參選決定是出於對國家的忠誠、對香港的熱愛、對市民負責，有信心未來迎接公職生涯最大挑戰。」

▼現任特首林鄭月娥未尋求連任，李家超成為本次選舉唯一候選人。（圖／路透社）



李家超強調，未來施政會有三個方向，一是以結果為目標解決不同問題、二是全面提升香港的競爭力、三是奠定香港發展穩固的基石。

李家超還說，長期以來香港積累了很多深層次問題未能好好解決，「變」的目的就是為了達到更好的成果，如果他成功當選，會在「愛國者治港」的原則下，積極同市民互動，維護香港整體利益，建立忠誠擔當的政府，守住法治基石。

▼李家超出身警隊，從一名見習督察爬上特首大位。（圖／香港警務處）



李家超現年64歲，出身警隊，1977年通過考試加入皇家香港警察，最早擔任見習督察，主要負責刑事案件，後一路晉升，於2010年獲委任為警務處副處長，並於2012年獲委任保安局副局長，後又在2017年獲委任保安局局長，成為香港第一位警察出身的保安局局長。

李家超擔任保安局局長期間，反送中事件爆發，他以強硬態度回應抗爭，據統計，事件爆發的兩年多來，共有超過1萬人被拘捕、超過2千人面臨檢控、750人涉暴動罪。面對質疑，李家超曾以外國警方處理抗爭、暴動的方式進行比較，強調香港警察已經相當「克制」。

▼反送中事件期間，李家超擔任保安局長，以強硬態度回應抗爭。（圖／路透社）



反送中事件後，李家超於2021年6月在特首林鄭月娥的提名與建議下，被任命為政務司司長，成為了香港第一位警察出身的政務司司長。

今年4月初，香港媒體報導有部門首長計劃參選特首，點名了財政司司長陳茂波及政務司司長李家超。消息傳出不久後，擔任政務司司長不到一年的李家超便宣布請辭，並在獲准辭職之後，正式參與第六屆特首選舉。

李家超即將成為香港第一位警察出身的特首。有分析認為，李家超就任之後，將推進香港國安法的進一步落實，以香港社會的穩定作為執政的重中之重。