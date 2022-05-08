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香港特首選舉今登場！僅李家超一人參選「結果呼之欲出」

▲▼香港特首候選人李家超。（圖／CFP）

▲李家超擔任政務司司長不到一年便辭職，投入特首選舉。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港第六屆特首選舉8日上午9時開始投票，由於本次只有前政務司司長李家超一位候選人，所以選舉結果幾乎已呼之欲出。上屆特首選舉約花費一個多小時完成計票，因此若情況順利的話，預計投票於上午11時半結束之後，下午1時左右就能得知選舉結果。

本次香港特首選舉為北京通過「完善香港選舉制度」之後首次舉行，選舉制度上進行了大幅調整，包含候選人必須獲得不少188名選舉委員會委員的提名，且各個界別參與提名的委員必須不少於15人，以及選舉委員人數從1200名增加至1500名等。

最特別的是，本次特首選舉只有曾擔任過保安局長、政務司長的李家超一位候選人，並且他在提名階段就已經獲得786張選委提名票，超過選委總人數（1500人）的一半，因此各界都認為只要沒有意外，李家超已是篤定當選。

▼李家超出身警隊，一路從基層爬上政務司長位置。（圖／香港警務處）

▲▼香港特首參選人李家超出身警隊。（圖／翻攝香港警務處）

李家超的參選口號為「同為香港新開篇」，他在政見發表會上表示，過去兩年多來香港經歷由亂及治，他深感未來五年是香港由治及興的關鍵時刻，因此決定參選，承擔歷史使命，與各界共同推動香港向前，「參選決定是出於對國家的忠誠、對香港的熱愛、對市民負責，有信心未來迎接公職生涯最大挑戰。」

李家超強調，未來施政會有三個方向，一是以結果為目標解決不同問題、二是全面提升香港的競爭力、三是奠定香港發展穩固的基石。

李家超還說，長期以來香港積累了很多深層次問題未能好好解決，「變」的目的就是為了達到更好的成果，如果他成功當選，會在「愛國者治港」的原則下，積極同市民互動，維護香港整體利益，建立忠誠擔當的政府，守住法治基石。

▼在現任特首林鄭月娥不尋求連任，又沒有其他人參選的情況下，李家超成為本次選舉唯一的候選人。（圖／路透社）

▲▼李家超,林鄭月娥。（圖／路透社）

本次特首選舉將於8日上午9時至上午11時半進行投票，1500名選舉委員以一人一票無記名投票方式選出特首，當選者必須獲得選舉委員會全體委員過半數人的支持，也就是說，李家超只要獲得751票就能順利當選。

另外，香港選委會主席馮驊7日視察投票站時表示，為了因應投票時間延長，選舉委員人數增加等情況，今年計票的人手增加了一倍，而上屆選舉花費約一個多小時完成計票，希望本次也可順暢做到。

李家超現年64歲，出身警隊，1977年通過考試加入皇家香港警察，最早擔任見習督察，主要負責刑事案件，後一路晉升，於2010年獲委任為警務處副處長，並於2012年獲委任保安局副局長，後又在2017年獲委任保安局局長，成為香港第一位警察出身的保安局局長。

▼李家超以「同為香港新開篇」作為競選口號，強調要解決香港積累已久的深層次問題。（圖／路透社）

▲▼香港特首候選人李家超。（圖／路透社）

李家超擔任保安局局長期間，反送中事件爆發，他以強硬態度處理抗爭，據統計，事件爆發的兩年多來，共有超過1萬人被拘捕、超過2千人面臨檢控、750人涉暴動罪。面對質疑，李家超曾以外國警方處理抗爭、暴動的方式進行比較，強調香港警察已經相當「克制」。

反送中事件後，李家超於2021年6月在特首林鄭月娥的提名與建議下，被任命為政務司司長，成為了香港第一位警察出身的政務司司長。

今年4月初，香港媒體報導有部門首長計劃參選特首，點名了財政司司長陳茂波及政務司司長李家超。消息傳出不久後，擔任政務司司長不到一年的李家超便宣布請辭，並在獲准辭職之後，正式參與第六屆特首選舉。

若李家超順利當選，他將成為香港第一位警察出身的特首。有分析認為，李家超當選之後，將推進香港國安法的進一步落實，以香港社會的穩定作為執政的重中之重。

▼由於是唯一一位候選人，李家超已幾乎篤定當選。（圖／路透社）

▲▼香港特首候選人李家超。（圖／路透社）

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