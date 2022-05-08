「本土下降2083例」確診地圖曝！5／8前非同住親友居隔可領通知書

▲有6縣市為深咖啡色。（圖／翻攝自疾管署）

記者施怡妏／綜合報導

今（8日）本土新增4萬4294病例，從疾管署最新「本土病例地理分布」可見，北北基桃、台中與高雄都破萬人確診。值得注意的是，比昨日減少了2083例，指揮官陳時中表示，減少的原因跟假日有關，不過數字是否平穩，還得看之後幾天的狀況。另外，大家關心的居隔通知書，陳時中表示，有居隔事實就可申請。

個案分布為新北市1萬7948例、臺北市8213例、桃園市5494例、臺中市2358例、高雄市2010例、臺南市1322例、基隆市1310例、宜蘭縣884例、屏東縣695例、新竹縣688例、花蓮縣649例、彰化縣536例、新竹市515例、雲林縣398例、苗栗縣375例、南投縣260例、臺東縣224例、嘉義縣205例、嘉義市111例、澎湖縣54例、金門縣28例、連江縣17例，相關疫情調查持續進行中。

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根據疾管署更新的「本土病例地理分布」顯示，今年1月1日統計至今，有33萬728人染疫，目前全台有6的地區是深咖啡色，分別為新北市12萬1592人確診，台北市6萬6301人、桃園市5萬1303人、台中市1萬6961人、基隆市1萬4515人、高雄市1萬3237人，其他縣市確診是則低於萬人。

▲陳時中指出，可向衛生局申請居隔通知書。（圖／指揮中心提供）

為了減輕醫療量能，指揮中心也宣布，8日起，調整對密切接觸者的定義，密切接觸者匡列以「同住親友」為原則，職場及學校採自主應變，並以暴露風險高低實施防疫假、停課等措施。居家隔離單開立部分，僅就確診個案同住家人，以及大學生同住室友進行開立，惟有特殊需要者可另外申請。

陳時中進一步指出，如果是在8日之前就進行居家隔離的民眾，尚未拿到居家隔離通知書，可以致電地方衛生局申請，「只要有居隔的事實」都可以申請。陳時中表示，「已經發生一天、發生兩天，或是發生三天，都可以來申請居隔單」。