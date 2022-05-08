衛福部遇到高登騙子？　他點破「1奧妙之處」：林佳龍4年前就做過

▲高登環球生醫公司因投標政府快篩採購標案成為焦點 。（資料照／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

高登環球生醫有限公司因被國民黨團爆料以小搏大，資本額200萬元卻能吞下衛福部16億元的快篩試劑採購案，引發軒然大波。對此，各界發表不同看法，農業粉專「Lin Bay好油」更點出整件事的「奧妙之處」，還說，「這個案子就很簡單就是衛福部遇到騙子，還把騙子的話當真」，前交通部長林佳龍四年前「還不是被一人公司騙？」

高登環球生醫快篩一事，農業粉專「Lin Bay好油」也在臉書發表意見。粉專表示，快篩試劑的採購案如果走公開招標的程序，高登這種公司當然可以投標，但在資格審查或投標的時候就會被刷掉了，「因為他沒辦法通過履約的信用證明」，公開招標有一定的監督能力，而高登公司能供應多少快篩試劑都在未知之數。

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「Lin Bay好油」指出，但衛福部長陳時中的「練洨話」4月28日曾針對10家公司進行調查，當時收到是6830萬劑，4/29我方發文請對方把確實劑量和交貨時間報出來，當時統計是5270萬劑，「昨天下午開標，大家就知道少了一家」變成3570萬劑。

「1天調查十家公司可以有多少快篩可以用？」粉專直指，「那就是打電話問一問，打電話問的也能當真？」還剛好問到這種有詐欺背景的，人家吹牛說有1700萬劑，就當真的有1700萬劑的能力？更何況廠商連領標都沒有，那就代表根本沒有進入實質的程序，那怎麼知道廠商會取得衛福部多少的採購、能交多少量出來？「難不成他要介入審查的程序嗎？」

然後就講了「政治力干預、1700萬劑沒有了」這種「練洨話」，粉專認為，如果這種公司真的能拿到衛福部1700萬劑的訂單，「那誰敢為這個案子負責？這種廠商真的能履約嗎？」至於這些跟高登負責人相關的詐欺控訴，只是說明這家公司騙一般人騙習慣了，也想來騙政府的錢，「但很抱歉政府只會要你先給貨後付錢，不是一般人先付錢後給貨，想拐也拐不到，口罩可以用騙的，但快篩又是另一碼事。」

▲高登棄標後，衛福部緊急和亞培公司談判，將加購2千萬劑快篩。（示意圖／記者湯興漢攝）

「Lin Bay好油」說，真正有趣的是「這份公文的流出」，這才是奧妙的地方，5月2日開完專家會議，就神速的發函了，函還是正本，「5月3號高登可能都不一定能收到正本了，但國民黨可能已經拿到了，所以5月4號開記者會。

就算國民黨5月2號知道有發這個函，找立委發文給衛福部要這個公文，「有可能一天的時間就拿到嗎？」

「那是誰把公文給了國民黨呢？這才是最奧妙的地方。」粉專稱，黨的內鬥所出來的料往往超過國民黨的監督能力，而至於那些說什麼200萬也有1700萬劑的履約能力，審查公司履約能力不重要，鴻海可以幫政府買疫苗，高登當然可以幫政府進快篩，「乾脆說高登是類鴻海好了。」

至於什麼黑箱作業、圖利廠商，「真正要綁案子不會那麼蠢啦」，找一個資本額兩百萬的案子來綁這種10幾億的案子，「這個案子就很簡單就是衛福部遇到騙子」，還把騙子的話當真，黨又不是第一次被騙子騙。粉專還說，「你看看林佳龍四年前創造的1100億海水煉礦的笑話，還不是被一人公司騙？」

最後，「Lin Bay好油」說，「四年前跟現在的差別是什麼？以前會認錯，現在會說是國民黨的錯」