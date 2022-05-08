　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

竹縣+688！全縣皆中「竹北240例最多」　校園、職場群聚止不住　

▲竹縣8日新增確診688例，縣內13鄉鎮市皆有確診者 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲竹縣8日新增確診688例，縣內13鄉鎮市皆有確診者 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

中央8日公布新竹縣新增688例新冠肺炎本土確診案例，分別為378位男性和310為女性，無症狀者有546人，約佔79%，年齡分布於0-90歲，12歲以下有95人，65歲以上37人，多數仍為18-64歲青壯年，約75%。新竹縣目前居家隔離人數為1018人，居家照護人數為2343人。

竹縣衛生局說明，688例確診者分布為竹北市240例、竹東鎮57例、湖口鄉143例、新豐鄉96例、新埔鎮35例、關西鎮28例、芎林鄉17例、橫山鄉9例、寶山鄉20例、北埔鄉3例、峨眉鄉4例、尖石鄉27例、五峰鄉9例，均已分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

縣府指出，新竹縣目前疫情仍以職場、移工宿舍、校園群聚等為主，這些人口密集機構群聚約佔確診個案6成，並延伸至家庭群聚。現階段衛生局在接獲通報後，均會與職場、學校防疫長聯繫匡列接觸者並安排採檢。中央今起調整部分匡列解隔政策，包含校園、職場接觸者匡列原則及居家隔離者的管制措施等，縣府團隊依中央政策持續疫調。

新竹縣快篩試劑、篩檢站等資訊如下：1.購買實名制快篩試劑：民眾可至合約健保藥局或衛生所購買，新竹縣販售實名制快篩試劑健保藥局查詢網址：https://prevention.hcshb.gov.tw/News_Content.aspx?n=980&s=89882。

2.一般民眾快篩陽性時可至社區篩檢站接受公費PCR採檢，記得戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，並將陽性快篩試劑密封包裝好，一併攜帶至社區篩檢站。

3.社區定點診所發送快篩試劑：民眾若有呼吸道症狀自覺有風險，除自行買試劑快篩外，也可至本縣公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所掛號經醫師評估就診發放。本縣定點診所查詢網址：https://prevention.hcshb.gov.tw/News_Content.aspx?n=980&s=89584

4.社區免費篩檢站：每日下午6時至9時於竹北大安醫院急診室外、新仁醫院急診室外、竹東台北榮總新竹分院急診室外；每日上午9時至12時於新仁醫院急診室外。

▲竹縣社區篩檢站。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲竹縣社區篩檢站。（圖／記者黃孟珍翻攝）

►貨車國道撞工程車2死...滑手機釀禍　車上5萬快篩劑順利交貨

►「智能掏耳棒」用手機就能看見耳道！超方便又有快感

ET快訊
30多歲女「沒打疫苗」　呼吸衰竭住加護
快訊／保險局強勢要求「數位健康證明」取代診斷書　將正式公告
快訊／增12死創新高「有6人沒打疫苗」　中重症+118人
快訊／本土增44294例　各縣市確診分布曝光
快訊／今增12死！　本土+44294例
LIVE／傳超商將開賣快篩　陳時中最新說明
要動員300人包圍指揮中心！　機師痛批：超前部署邏輯不通
福原愛1年多未見兒女！　母親節訴苦：想真正見到他們緊抱
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中重症+118「有12人重症」　30多歲女「沒打疫苗」呼吸衰竭住加護

單日增12死創新高「有6人沒打疫苗」　中重症+118人！

快訊／今增12死！本土+44294例　境外增67例

快訊／本土增44294例「新北最多17948」！　台北+8213　

竹縣+688！全縣皆中「竹北240例最多」　校園、職場群聚止不住　

LIVE／傳超商將賣亞培快篩　陳時中最新說明

超前部署邏輯不通！　機師5／10要動員300人包圍指揮中心

新北宣布「學生快篩陽比照確診」！　無法到校不列入出勤紀錄

小孩確診了！急救員曝「三角評估ABC」辨危急　網讚爆：實用

PCR確診！快篩連做4天全是陰性「準嗎？」　網揭原因：這是好事

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

5/8起職場確診同事免隔離　國高中只匡九宮格停課3天

母親節前夕陳志強忍淚送媽媽最後一程　準媳婦曾智希陪整路：在天堂看我們

中重症+118「有12人重症」　30多歲女「沒打疫苗」呼吸衰竭住加護

單日增12死創新高「有6人沒打疫苗」　中重症+118人！

快訊／今增12死！本土+44294例　境外增67例

快訊／本土增44294例「新北最多17948」！　台北+8213　

竹縣+688！全縣皆中「竹北240例最多」　校園、職場群聚止不住　

LIVE／傳超商將賣亞培快篩　陳時中最新說明

超前部署邏輯不通！　機師5／10要動員300人包圍指揮中心

新北宣布「學生快篩陽比照確診」！　無法到校不列入出勤紀錄

小孩確診了！急救員曝「三角評估ABC」辨危急　網讚爆：實用

PCR確診！快篩連做4天全是陰性「準嗎？」　網揭原因：這是好事

余苑綺癌指數飆高「站都不能站」…媽媽心痛！母親節堅強發聲

竹科新手村露鳥俠出沒！作業員朝路人狂尻...隔天再來一次

防疫保單之亂／保險局強勢要求「數位健康證明」取代診斷書　下午正式公告

中重症+118「有12人重症」　30多歲女「沒打疫苗」呼吸衰竭住加護

桃猿週五活動滿滿　薑餅人王國主題趴開催

英國驚現罕見猴痘病例　罹病前曾赴奈及利亞！大規模擴散風險曝

單日增12死創新高「有6人沒打疫苗」　中重症+118人！

俄羅斯連爆多起不明火災　國防部研究大樓、儲油設施遭殃

《黃金歲月》謝京穎曝小時候「偷倒掉養生茶」　媽一句話淚崩

快訊／今增12死！本土+44294例　境外增67例

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

生活熱門新聞

6天破18萬例　醫籲快做這件事：別等到染疫才後悔

兒童若有這3點　醫：PCR「100%陽性」

台灣昨確診數「飆升至全球第二」

「對不起我猜錯了」　台大醫揭1現象：現在已發生

人妻約砲報復夫　遠看秒認出對方

首波典型梅雨鋒面要來了　全台連下5天防豪大雨

職場有確診「同事免居隔」！最新指引出爐

廖老大飲料店排爆！粉絲排2.5hrs嗨喊值得

教部曝「兩種狀況」仍可全班或全校停課

連10天破萬　醫：別依賴政府！自己Google

快訊／今增12死！本土+44294例

下周這波鋒面3勢力交會　氣象達人：恐有極端天氣

女確診「台南街頭流浪」黃偉哲要查

職場確診「同事免居隔」！6大QA秒懂匡列新規

更多熱門

相關新聞

LIVE／傳超商將賣亞培快篩　陳時中最新說明

LIVE／傳超商將賣亞培快篩　陳時中最新說明

快篩實名制4/28上路，北北基桃藥局湧現排隊潮，買不到快篩更引發民怨四起。據傳，超商將配合政府政策，9日早上10點開賣亞培快篩試劑，每店配發50劑，每人限購1劑，1劑售價180元，首波限定北北基桃區域門市，超商業者均低調表不證實但表示將由中央主管機關公布。有關最新疫情變化與超商是否開賣亞培快篩，指揮官陳時中下午記者會將說明。

司法院發言人張永宏確診 　辦公室全面清消

司法院發言人張永宏確診 　辦公室全面清消

車禍現場驚見快篩「兩條線」　 警全副武裝戒備

車禍現場驚見快篩「兩條線」　 警全副武裝戒備

93歲嬤確診後死亡　疑為嘉義縣首例

93歲嬤確診後死亡　疑為嘉義縣首例

國台辦願提供快篩　綠委批：提籃仔假燒金

國台辦願提供快篩　綠委批：提籃仔假燒金

關鍵字：

新竹縣確診688例群聚台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

連千毅直播突暴走「飆罵辣妹班底」！她委屈大哭走人

超商明「開賣亞培快篩」價格、數量曝

6天破18萬例　醫籲快做這件事：別等到染疫才後悔

兒童若有這3點　醫：PCR「100%陽性」

台灣昨確診數「飆升至全球第二」

英媒警告台灣未超前部署　恐大量死亡

「對不起我猜錯了」　台大醫揭1現象：現在已發生

即／台南機車撞分隔島！20歲男女雙亡

人妻約砲報復夫　遠看秒認出對方

Sandy確診！錄影工作緊急喊卡

本土劇林志玲爆「是地主千金」！車站整排房全是她的

前夫「母親節要帶孩子走」　名嘴女醫7字回嗆

首波典型梅雨鋒面要來了　全台連下5天防豪大雨

職場有確診「同事免居隔」！最新指引出爐

峮峮趴地玩狗「領口往下掉」　網急喊：走光了！

更多

最夯影音

更多
廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」
金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面