竹縣+688！全縣皆中「竹北240例最多」　校園、職場群聚止不住　

▲竹縣8日新增確診688例，縣內13鄉鎮市皆有確診者 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

中央8日公布新竹縣新增688例新冠肺炎本土確診案例，分別為378位男性和310為女性，無症狀者有546人，約佔79%，年齡分布於0-90歲，12歲以下有95人，65歲以上37人，多數仍為18-64歲青壯年，約75%。新竹縣目前居家隔離人數為1018人，居家照護人數為2343人。

竹縣衛生局說明，688例確診者分布為竹北市240例、竹東鎮57例、湖口鄉143例、新豐鄉96例、新埔鎮35例、關西鎮28例、芎林鄉17例、橫山鄉9例、寶山鄉20例、北埔鄉3例、峨眉鄉4例、尖石鄉27例、五峰鄉9例，均已分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

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縣府指出，新竹縣目前疫情仍以職場、移工宿舍、校園群聚等為主，這些人口密集機構群聚約佔確診個案6成，並延伸至家庭群聚。現階段衛生局在接獲通報後，均會與職場、學校防疫長聯繫匡列接觸者並安排採檢。中央今起調整部分匡列解隔政策，包含校園、職場接觸者匡列原則及居家隔離者的管制措施等，縣府團隊依中央政策持續疫調。

新竹縣快篩試劑、篩檢站等資訊如下：1.購買實名制快篩試劑：民眾可至合約健保藥局或衛生所購買，新竹縣販售實名制快篩試劑健保藥局查詢網址：https://prevention.hcshb.gov.tw/News_Content.aspx?n=980&s=89882。

2.一般民眾快篩陽性時可至社區篩檢站接受公費PCR採檢，記得戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，並將陽性快篩試劑密封包裝好，一併攜帶至社區篩檢站。

3.社區定點診所發送快篩試劑：民眾若有呼吸道症狀自覺有風險，除自行買試劑快篩外，也可至本縣公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所掛號經醫師評估就診發放。本縣定點診所查詢網址：https://prevention.hcshb.gov.tw/News_Content.aspx?n=980&s=89584

4.社區免費篩檢站：每日下午6時至9時於竹北大安醫院急診室外、新仁醫院急診室外、竹東台北榮總新竹分院急診室外；每日上午9時至12時於新仁醫院急診室外。

▲竹縣社區篩檢站。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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