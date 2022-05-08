超前部署邏輯不通！　機師5／10要動員300人包圍指揮中心

▲機師工會表示，過去有許多慘痛經歷，但指揮中心邏輯就是不通。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

桃園市機師職業工會不滿中央流行疫情指揮中心，疫情爆發至今「超前部署」有問題，部分政策更邏輯不通，如機組員被當成工具人，公司需要有人執行任務就要配合「類以篩代檢」，也就是不管居檢滿了沒，前4小時快篩陰就能飛，預計5月10下午1點動員至少250至300人到指揮中心抗議，要求「以篩代檢」。

機組員認為，疫情爆發至今這幾年，機組員們悶太久，必須不斷提訴求，權益才會受到重視， 如日前返台檢疫措施放寬至「3+4」，「一人一戶」變「一人一室」，跟職業被註記在健保卡，面臨就醫遭拒慘況，雖民航局已向指揮中心反映將取消註記，但對於指揮中心有很多的「超前部署」問題仍存在。

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機師工會研究員陳柏謙受訪提到，目前訴求就是「以篩代檢」，2年來機組員可以說被當白老鼠，全被以最嚴格的限制對待，但很多時候明明提給指揮中心更有科學、邏輯或數字不被採用，直到日前指揮中心指揮官陳時中才承認，「機組人員確診率比一般旅客及民眾低很多」，那怎麼會在這麼長時間裡受到最多的自由限制？

陳柏謙表示，匡列就醫等狀況機組員首當其衝，大家每週快篩、PCR好幾次，曾建議盡快採用國外唾液篩檢解決，沒給任何回應，過去覺得很有問題，一直希望超前部署的情形，現在都延展到社會大眾，盼指揮中心真正能做到「超前部署」。

陳柏謙說，會要求以篩代檢，是現在就已在做「類以篩代檢」了，過去居檢期未滿，為保持營運，公司還是可派飛，規定「4小時前做快篩」，陰性才出任務，這就像工具人，若沒被派發則繼續關好關滿，不解這行不通的邏輯。

機師工會也指出，急診醫療現階段快崩潰，傳出有人受不了要離職，台灣明明有足夠醫療量能，指揮中心什麼都沒做，如將中小型醫療院所納入做PCR檢測等，結果讓全民往急診室擠，因此5月10日當天不只機組員會到場，醫護人員也會聲援表達訴求，藉此讓社會大眾理解，指揮中心過去提到的「超前部署」是需要被逐一檢視，且不少人痛苦的經驗應被納入政策施行時的重要參考。