　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超前部署邏輯不通！　機師5／10要動員300人包圍指揮中心

▲▼疫情,二級警戒,Omicron變異株,邊境管制,落地採檢,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,入境普篩,採檢動線,快篩,篩檢,陰性證明,旅遊泡泡,防疫專車,防疫租賃車。（圖／記者李毓康攝）

▲機師工會表示，過去有許多慘痛經歷，但指揮中心邏輯就是不通。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

桃園市機師職業工會不滿中央流行疫情指揮中心，疫情爆發至今「超前部署」有問題，部分政策更邏輯不通，如機組員被當成工具人，公司需要有人執行任務就要配合「類以篩代檢」，也就是不管居檢滿了沒，前4小時快篩陰就能飛，預計5月10下午1點動員至少250至300人到指揮中心抗議，要求「以篩代檢」。

機組員認為，疫情爆發至今這幾年，機組員們悶太久，必須不斷提訴求，權益才會受到重視， 如日前返台檢疫措施放寬至「3+4」，「一人一戶」變「一人一室」，跟職業被註記在健保卡，面臨就醫遭拒慘況，雖民航局已向指揮中心反映將取消註記，但對於指揮中心有很多的「超前部署」問題仍存在。

[廣告]請繼續往下閱讀...

機師工會研究員陳柏謙受訪提到，目前訴求就是「以篩代檢」，2年來機組員可以說被當白老鼠，全被以最嚴格的限制對待，但很多時候明明提給指揮中心更有科學、邏輯或數字不被採用，直到日前指揮中心指揮官陳時中才承認，「機組人員確診率比一般旅客及民眾低很多」，那怎麼會在這麼長時間裡受到最多的自由限制？

陳柏謙表示，匡列就醫等狀況機組員首當其衝，大家每週快篩、PCR好幾次，曾建議盡快採用國外唾液篩檢解決，沒給任何回應，過去覺得很有問題，一直希望超前部署的情形，現在都延展到社會大眾，盼指揮中心真正能做到「超前部署」。

陳柏謙說，會要求以篩代檢，是現在就已在做「類以篩代檢」了，過去居檢期未滿，為保持營運，公司還是可派飛，規定「4小時前做快篩」，陰性才出任務，這就像工具人，若沒被派發則繼續關好關滿，不解這行不通的邏輯。

機師工會也指出，急診醫療現階段快崩潰，傳出有人受不了要離職，台灣明明有足夠醫療量能，指揮中心什麼都沒做，如將中小型醫療院所納入做PCR檢測等，結果讓全民往急診室擠，因此5月10日當天不只機組員會到場，醫護人員也會聲援表達訴求，藉此讓社會大眾理解，指揮中心過去提到的「超前部署」是需要被逐一檢視，且不少人痛苦的經驗應被納入政策施行時的重要參考。

►「智能掏耳棒」用手機就能看見耳道！超方便又有快感

ET快訊
30多歲女「沒打疫苗」　呼吸衰竭住加護
快訊／保險局強勢要求「數位健康證明」取代診斷書　將正式公告
快訊／增12死創新高「有6人沒打疫苗」　中重症+118人
快訊／本土增44294例　各縣市確診分布曝光
快訊／今增12死！　本土+44294例
LIVE／傳超商將開賣快篩　陳時中最新說明
要動員300人包圍指揮中心！　機師痛批：超前部署邏輯不通
福原愛1年多未見兒女！　母親節訴苦：想真正見到他們緊抱
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中重症+118「有12人重症」　30多歲女「沒打疫苗」呼吸衰竭住加護

單日增12死創新高「有6人沒打疫苗」　中重症+118人！

快訊／今增12死！本土+44294例　境外增67例

快訊／本土增44294例「新北最多17948」！　台北+8213　

竹縣+688！全縣皆中「竹北240例最多」　校園、職場群聚止不住　

LIVE／傳超商將賣亞培快篩　陳時中最新說明

超前部署邏輯不通！　機師5／10要動員300人包圍指揮中心

新北宣布「學生快篩陽比照確診」！　無法到校不列入出勤紀錄

小孩確診了！急救員曝「三角評估ABC」辨危急　網讚爆：實用

PCR確診！快篩連做4天全是陰性「準嗎？」　網揭原因：這是好事

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

5/8起職場確診同事免隔離　國高中只匡九宮格停課3天

母親節前夕陳志強忍淚送媽媽最後一程　準媳婦曾智希陪整路：在天堂看我們

中重症+118「有12人重症」　30多歲女「沒打疫苗」呼吸衰竭住加護

單日增12死創新高「有6人沒打疫苗」　中重症+118人！

快訊／今增12死！本土+44294例　境外增67例

快訊／本土增44294例「新北最多17948」！　台北+8213　

竹縣+688！全縣皆中「竹北240例最多」　校園、職場群聚止不住　

LIVE／傳超商將賣亞培快篩　陳時中最新說明

超前部署邏輯不通！　機師5／10要動員300人包圍指揮中心

新北宣布「學生快篩陽比照確診」！　無法到校不列入出勤紀錄

小孩確診了！急救員曝「三角評估ABC」辨危急　網讚爆：實用

PCR確診！快篩連做4天全是陰性「準嗎？」　網揭原因：這是好事

余苑綺癌指數飆高「站都不能站」…媽媽心痛！母親節堅強發聲

竹科新手村露鳥俠出沒！作業員朝路人狂尻...隔天再來一次

防疫保單之亂／保險局強勢要求「數位健康證明」取代診斷書　下午正式公告

中重症+118「有12人重症」　30多歲女「沒打疫苗」呼吸衰竭住加護

桃猿週五活動滿滿　薑餅人王國主題趴開催

英國驚現罕見猴痘病例　罹病前曾赴奈及利亞！大規模擴散風險曝

單日增12死創新高「有6人沒打疫苗」　中重症+118人！

俄羅斯連爆多起不明火災　國防部研究大樓、儲油設施遭殃

《黃金歲月》謝京穎曝小時候「偷倒掉養生茶」　媽一句話淚崩

快訊／今增12死！本土+44294例　境外增67例

7歲弟硬要坐海盜船「五官失控」　表情很母湯網笑：可以出表情包

生活熱門新聞

6天破18萬例　醫籲快做這件事：別等到染疫才後悔

兒童若有這3點　醫：PCR「100%陽性」

台灣昨確診數「飆升至全球第二」

「對不起我猜錯了」　台大醫揭1現象：現在已發生

人妻約砲報復夫　遠看秒認出對方

首波典型梅雨鋒面要來了　全台連下5天防豪大雨

職場有確診「同事免居隔」！最新指引出爐

廖老大飲料店排爆！粉絲排2.5hrs嗨喊值得

教部曝「兩種狀況」仍可全班或全校停課

連10天破萬　醫：別依賴政府！自己Google

快訊／今增12死！本土+44294例

下周這波鋒面3勢力交會　氣象達人：恐有極端天氣

女確診「台南街頭流浪」黃偉哲要查

職場確診「同事免居隔」！6大QA秒懂匡列新規

更多熱門

相關新聞

高登董座涉詐欺！　律師怒了

高登董座涉詐欺！　律師怒了

高登環球生醫前身被踢爆是「小吃店」，資本額僅200萬卻能吃下衛福部16.5億快篩合約，之後更傳出，高登董座涉嫌詐欺口罩商300萬元，及涉賣黑心陸製口罩海削483萬被起訴。對此，網紅律師林智群為高登護航表示，「有誰買早餐要求店家出具良民證的？」

衛福部遇到高登騙子？　他點破「1奧妙之處」

衛福部遇到高登騙子？　他點破「1奧妙之處」

台灣昨確診數「飆升至全球第二」

台灣昨確診數「飆升至全球第二」

確診暴增　每天工作16小時累壞基層

確診暴增　每天工作16小時累壞基層

英媒警告台灣未超前部署　恐大量死亡

英媒警告台灣未超前部署　恐大量死亡

關鍵字：

指揮中心以篩代檢醫護人員醫師機師急診室機師工會陳時中

讀者迴響

熱門新聞

連千毅直播突暴走「飆罵辣妹班底」！她委屈大哭走人

超商明「開賣亞培快篩」價格、數量曝

6天破18萬例　醫籲快做這件事：別等到染疫才後悔

兒童若有這3點　醫：PCR「100%陽性」

台灣昨確診數「飆升至全球第二」

英媒警告台灣未超前部署　恐大量死亡

「對不起我猜錯了」　台大醫揭1現象：現在已發生

即／台南機車撞分隔島！20歲男女雙亡

人妻約砲報復夫　遠看秒認出對方

Sandy確診！錄影工作緊急喊卡

本土劇林志玲爆「是地主千金」！車站整排房全是她的

前夫「母親節要帶孩子走」　名嘴女醫7字回嗆

首波典型梅雨鋒面要來了　全台連下5天防豪大雨

職場有確診「同事免居隔」！最新指引出爐

峮峮趴地玩狗「領口往下掉」　網急喊：走光了！

更多

最夯影音

更多
廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」
金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面