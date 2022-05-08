快訊／本土增44294例「新北最多17948」！　台北+8213　

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8日）下午公布本土病例增44294例，境外增67例，死亡增12例，其中本土又以新北市17948最多，其次為台北8213、桃園5494、台中2358 和高雄2010。

指揮中心說明，今中重症增118例（累計707例），中症106人、重症12人，其中有4名重症年齡約30~60多歲，有3人沒打疫苗，一名30多歲女性有先天性疾病跟神經系統疾病，併呼吸衰竭，在加護病房使用呼吸器跟瑞德西韋。另12例死亡60~90多歲（5男、7女），其中有6人沒打疫苗。

▲指揮中心公布5/8確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增之44,294例本土病例，為21,081例男性、23,200例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(17,948例)、臺北市(8,213例)、桃園市(5,494例)、臺中市(2,358例)、高雄市(2,010例)、臺南市(1,322例)、基隆市(1,310例)、宜蘭縣(884例)、屏東縣(695例)、新竹縣(688例)、花蓮縣(649例)、彰化縣(536例)、新竹市(515例)、雲林縣(398例)、苗栗縣(375例)、南投縣(260例)、臺東縣(224例)、嘉義縣(205例)、嘉義市(111例)、澎湖縣(54例)、金門縣(28例)、連江縣(17例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增12例本土病例死亡個案，為5例男性、7例女性，年齡介於60多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，其中11例具慢性病史、6例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月18日至5月5日，死亡日期介於4月28日至5月5日。

指揮中心說明，今日新增67例境外移入個案中，33例男性、34例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，分別自日本(3例)、加拿大(1例)移入，另63例移入國家調查中。入境日介於今年3月10日至5月7日。

▲指揮中心今公布本土病例增44294例。（圖／記者李毓康攝）

