國民黨質疑快篩採購涉綠金結構　柯建銘：有證據就趕快去檢舉提告

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨日前指出，高登資金合作方昶虹的相關負責人林俊輝，親兄弟是民進黨立法院黨團總召柯建銘的顧問陳俊義，質疑整起事件背後是「綠金關係網路」結構。對此，柯建銘8日表示，如果有證據與他有關，趕快去檢舉提告就好了，「不用抹黑、口水、影射，否則亂講換我告你」。

國民黨6日晚間在臉書表示，揭開快篩採購廠商的面紗，讓人怵目驚心，背後是龐大的「綠金關係網路」結構，高登環球的資金合作方昶虹國際，相關負責人林俊輝的親兄弟是柯建銘的顧問陳俊義。請民進黨交出緊急採購會議紀錄，不要再閃躲快篩採購存在漏洞與爭議的事實。

柯建銘8日在臉書發文澄清，有關「高登事件」的資訊，他本人跟所有人一樣，都是從媒體得知，高登負責人他也不認識，昶虹公司負責人是過去跑立法院的記者，是自己的舊識，其胞弟因為2015年幫他助選，而當選後僅在2016年至2017年當過1年助理，後來轉為顧問，就是如此而已。

柯建銘批評，國民黨以為抓到大尾、政治介入，根本是胡扯、扯遠了，見到黑影就開槍，抹黑羅氏快篩，扯上前民進黨立委蔡煌瑯如出一轍，如果有證據與他有關，趕快去檢舉提告就好了，「不用抹黑、口水、影射，否則亂講換我告你，如此夠清楚吧！遊戲規則公平，光明磊落一點！」

柯建銘指出，2月10日開放福島食品；2月24日俄羅斯侵入烏克蘭，舉世震驚、全球矚目；2月25日立法院開議；清明節過後疫情擴大、確診數狂飆，人人自危。這些議題是前所未有，當然是總統蔡英文、行政院長蘇貞昌，乃至民進黨立法院黨團最關切的。

柯建銘質疑，在野黨的監督也無可厚非，大家希望看到的是關於國家安危問題，能不分朝野藍綠來共同維護，但是以疫謀亂的烏龍口水，「國民黨真能得分？」

柯建銘說，全球民主自由國家聯合對抗極權國家的局勢下，台灣的地緣政治、第一島鏈更形關鍵地位，與美日關係深化、與自由民主結盟，是國家安全的首要問題，國民黨卻還在搞國家認同，心中有中國，忽而挺中、忽而挺俄，挑釁台美、台日關係，謬論連連，敵我不分，不知國家為何物。

柯建銘提及，國民黨從疫情初始口罩議題、要求普篩開始亂，而後又有乞丐疫苗之說、引進中國疫苗等，毫無建設性、沒有同理心，而最近快篩試劑的問題，台灣和全世界都在搶快篩試劑，進口及國產有貨的全部收購、徵用，「淪為以疫謀亂的口水、烏龍，對國民黨有加分嗎？善思！」

柯建銘表示，既然朝野已經達成共識，疫情下以不開臨時會為原則、要在5月底休會，就必須與時間競賽，立法院還有很多該做的功課，有待朝野共同努力。在預算方面，包括111年度國營事業預算、紓困條例、預算延長案；在人事同意權方面，則有3位NCC委員、監察院副院長等。

柯建銘指出，院會的重大法案包括台鐵公司化、《促進轉型正義條例》、《戒嚴時期人民受損權利回復條例》、《會計法》、《國家安全法》、《兩岸人民關係條例》、《精神衛生法》、《幼兒教育及照顧法》、《性侵害犯罪防治法》、《兒童及少年性剝削防制條例》等。

另外，柯建銘也說，還在委員會須審理的法案，則有氣候變遷因應法、《醫師法》、醫療事故預防及爭議處理處理法、行政院組織改造、公教退撫新制、犯罪被害權益保障法、《平均地權條例》、《消防法》等。

柯建銘強調，把握最後3個星期，完成法定義務與責任，才是朝野的共同責任，「我們一起努力吧！感謝！祝母親節快樂！」