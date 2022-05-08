見1族群快崩了　PTT跪求「再次3級」緩一下：一週也好！

▲看到醫護快崩了，許多網友也擔憂不已。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣正處在與病毒共存的陣痛期，本土確診數一天比一天高，已經連10天破萬例，就連第一線醫護也有不少人確診被隔離。眼見疫情爆發，防疫規範反而越放越鬆，就有網友不禁在PTT的Gossiping板上問卦，「再一次3級不會比較簡單嗎？」話題引發眾人討論。

這位網友文中表示，「現在政策亂七八糟，醫院也忙得要死，內用人數也變得超少，然後防疫規範越來越鬆，新聞報導又一直報中重症多少人、死了多少人，搞得人心惶惶」，認為反正以前台灣就3級過了，如果先禁到物資醫療量能都準備好再開放，會不會比較好，「台灣再一次3級有很難嗎？」

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話題一出，就有人也表示認同，「個人贊成全民放防疫假14天，好好待在家裡不要出門，現在其實已經有點為時已晚了，後面情況不樂觀」、「支持升3級，準備好再共存」、「同感，尤其現在資源不足，兩個星期先緩一下。」

不過，有網友馬上直搖頭，「已經來不及了，升了幫助很小，除非封他個半年」、「早在吵共存的時候就知道了，台灣根本沒準備共存，選項只有硬開放爆炸，跟繼續清零下去」、「台灣永遠不會準備好，炸掉是遲早的事」、「剛爆發初期升還有機會可以控制，現在晚了」、「哪來說完全沒準備啊？疫苗都打了，藥也買了，你要準備到什麼時候？」

但就有不少人提到1點，會希望再次三級，是擔心醫療量能的問題，「真的需要三級一下……說真的，一個星期也好，爆發太快了，醫護快崩了……」、「我也覺得要三級一、兩週，讓醫療可以舒緩」、「至少升1、2個禮拜，讓確診途徑緩一緩」、「應該要先禁止入境+三級警戒，先壓制染疫人數，讓醫療量能可以舒緩。」