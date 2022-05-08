女兒把「她的全部」送媽媽！脫口超齡1句　萬人暖哭：心都融化了

▲母親節快樂！（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

祝全天下的媽媽母親節快樂！相信對許多媽媽來說，孩子的心意遠比禮物是什麼還要重要許多。就有一名女網友發文分享，小女兒日前提前送她「驚喜」，並脫口超齡1句，讓她感到欣慰又好笑。貼文曝光後，吸引超過萬人按讚，紛紛直呼好感動！

這名媽媽在臉書社團「爆廢公社」上貼文，提到小女兒日前提早送她母親節禮物，為了營造神祕感，小女兒還要她先將眼睛閉上等待驚喜。等到女兒準備好後，媽媽才終於能睜眼，而映入眼簾的竟是裝滿百元鈔票的小豬撲滿，「哇～整隻豬要給我～～」

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看到媽媽又驚又喜的表情，小女兒便說，「拿去吧！拿去吧！拿去買房子。」而小女兒說這句話的同時，眼神和語氣都充滿著不捨，並將視線放在小豬撲滿上。

▲小女兒將「她的全部」都給媽媽了。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

貼文曝光後，吸引萬人按讚，不少網友都留言回應，「好感動喔！女兒：拿去買房子啦」、「通常是還給小孩，心意太感動了」、「我是媽媽一定超感動想哭」、「別人的女兒，總是不會讓人失望」、「雖然連頭期款都不到，但心意價更高」、「孝順的孩子～這年紀的愛最單純、最直接」、「貼心啊～整個心都融化了」、「雖然不多，但這是她的全部了」、「感動，她給你全部」、「好貼心，還裝飾了一下豬豬」。

還有不少網友打趣說道，「羨慕啊！呼叫女兒～希望她看到這畫面」、「媽媽拍照完打個卡，就會還女兒了」、「下一步：很多媽媽們紛紛截圖下來轉貼給老公、孩子看」、「這小孩有錢途，現在投資買房了」。