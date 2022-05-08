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母親節前夕花蓮增803確診　徐榛蔚：非同住家人避免聚餐

▲花蓮縣在母親節前夕新增803人確診，累計確診人數6121人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣在母親節前夕新增803人確診，累計確診人數6121人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

5月7日母親節前夕，花蓮單日確診人數激增至803例，花蓮縣政府下午針對疫情舉行說明記者會，縣長徐榛蔚溫馨提醒，由於疫情嚴峻，非同住家人避免聚餐，可視訊祝福感恩母親，共體時艱。

花蓮居家照護人數7日新增310人，已累積達3785人。徐榛蔚表示，為減輕村里鄰長之工作負擔，針對居家隔離照護者，花蓮縣政府未來也將委由物流公司派送物資包，讓運送更順利。

▲花蓮縣在母親節前夕新增803人確診，累計確診人數6121人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚呼籲，疫情嚴峻，非同住家人避免聚餐，可視訊祝福感恩母親，共體時艱。

花蓮為觀光城市，針對七月份之許多大型活動因應，徐榛蔚指出，由於疫情變化非常迅速，中央疫情指揮中心政策也不斷更動，未來將依據疫情狀況隨時滾動調整活動之辦理。為了即將到來之國中會考及大學指考，徐榛蔚肯定鄉親皆如實戴口罩、勤洗手，做好防疫措施，但仍再次呼籲，非同住家人盡量避免群聚或聚餐，更保護孩子的健康安全，一起共渡疫情難關。

花蓮縣目前累積確診病例達6121人，住院人數為100人，防疫旅館現住人數統計有208人，空床數為113床，加強版防疫旅館現住106人，空床數為14床；針對5月6日抗原快篩人數統計，部立花蓮醫院有30人呈陽性反應，玉里慈濟醫院有21人呈現陽性反應。

▲花蓮縣在母親節前夕新增803人確診，累計確診人數6121人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼衛生局長朱家祥提醒，可多加利用「家用快篩試劑地圖查詢」功能，掃描QR Code或LINE上搜尋可快速查詢販賣地點及剩餘數量。

為方便民眾施打疫苗，花蓮縣府5月11日至18日特別安排「新冠疫苗巡迴設站」，將於各鄉鎮、村里之衛生室或活動中心讓民眾就近接種，朱局長再次呼籲民眾走出家門，主動到住家附近接種站施打疫苗，以提升自我防護力。有關「新冠疫苗巡迴設站」各鄉鎮施打時間及地點可上縣府官網及臉書查詢（https://zh-tw.facebook.com/hlgov）。

▲花蓮縣在母親節前夕新增803人確診，累計確診人數6121人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

此外，配合中央流行疫情指揮中心今日政策調整，衛生局長朱家祥說明自5月8日起，調整密切接觸者匡列以同住親友為原則，居家隔離單開立僅就確診個案同住家人及大學生同住室友進行開立，職場及學校將採自主應變；另目前居家隔離人數眾多，多數隔離通知書無法立即於3日內開立，故採3+4居家隔離者，取消電子圍籬措施。明日起居家隔離對象將可以出門採買民生用品或就醫，但懇請民眾務必戴好口罩，勿群聚、勿共餐。

另有民眾反應買不到快篩試劑，朱局長建議可在購買前可多加利用「家用快篩試劑地圖查詢」功能，掃描QR Code或LINE上打開搜尋「@054ehalj」查詢「找找快篩試劑」，即可快速查詢販賣地點及剩餘數量。
 

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