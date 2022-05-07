國台辦稱願助台買快篩　陸委會：應先悲憐封城中的苦難人民

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

對岸國台辦7日表示，台灣疫情快速蔓延，每天確診超過3萬例，快篩試劑嚴重短缺，大陸方面願協助洽購。對此，陸委會晚間回應，中共藉機大搞刺激分化，與其放大相關議題，其實更應該悲憐近在咫尺，被迫困在封城中的苦難人民，保障他們極度欠缺的民生物資，舒緩他們極為緊繃的精神壓力。

陸委會指出，衛福部已多次公開說明，快篩試劑的進口規定與審查多年來一貫，從馬政府以來就是這樣，目前政府在採購合法、品質合格、價格合理的前提下，將持續尋找合法進口來源，持續達到快篩試劑價穩量足的目標。

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）



陸委會提到，台灣兩年多來歷經多次疫情起伏，均賴民眾與政府齊心，共同配合各項防疫措施，達到正常生活、穩控疫情，「面對此次疫情，台灣社會已有更強韌的防疫根基，絕對可以做到『重症求清零，輕症可控管，正常過生活』的防疫目標，請民眾安心。」

陸委會強調，台灣近期雖面臨疫情的挑戰，但是以減災為目標，兼顧經濟與防疫，正常過生活，台灣的民眾仍可自由地上街聚餐購物旅遊，歡慶母親節，「中共想藉近日台灣快篩試劑議題大搞刺激分化，我們甚感遺憾。」

陸委會還說，「政府目前已在積極調度必要防疫物資，然中共有關部門與其藉台灣醫材緊張之際放大相關議題，其實更應該悲憐近在咫尺，被迫困在封城中的苦難人民，保障他們極度欠缺的民生物資，舒緩他們極為緊繃的精神壓力，如此方為正辦。」