疫情升溫酒駕反增！汐止警一晚抓2件...他辯「只吃薑母鴨」

記者張君豪／新北報導

近日台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，確診人數飆升，警方取締酒駕等非法案件仍不遺餘力；新北市汐止警分局社后派出所員警在4月22日凌晨巡邏攔檢、3小時內查獲2件酒駕，警方呼籲民眾莫趁疫情緊繃時期酒駕上路，以免害人害己。

▲汐止警分局社后所警員1晚連續逮捕2名台籍、越南籍民眾酒駕，呼籲疫情期間將嚴厲執法，民眾莫心存僥倖。（圖／記者張君豪翻攝）

22日0時46分許，汐止警方在汐止區福德二路361號看到阮男（越南籍、28歲）騎機車搖搖晃晃，顧慮其安全將其攔下，交談過程中發現阮男身上散發濃烈酒氣，阮男當下坦承上路前在友人家飲用2瓶啤酒，警方對其實施酒測後，酒測值高達0.40mg/l，依規定當場逮捕阮男，訊後依公共危險罪逮捕帶返所偵辦。

▲汐止警分局逮捕越南籍阮姓民眾涉酒駕、警方呼籲疫情期間將嚴厲執法、民眾切莫心存僥倖。（圖／記者張君豪翻攝）

同晚3時30分，警方又在汐止區大同路一段、南陽街口攔查一部自小客車，發現駕駛人黃男（25歲）搖下車窗時有明顯酒氣飄出，但黃男辯稱「自己只有吃薑母鴨、並沒有飲酒」，警方仍依規定提供杯水讓其漱口後進行酒測，經檢測黃男酒精濃度高達0.62mg/L，同樣因觸犯酒駕公危罪嫌遭警方帶回偵辦。

社后派出所所長董冠延藉上述案例呼籲，新修正的《道路交通管理處罰條例》於2022年3月31日起施行，酒駕、拒測再犯的期限由5年延長為10年，只要10年內第2次累犯，除了面臨鉅額罰金、扣車吊照、司法追訴外、併得公布酒駕者姓名、照片及違法事實，請民眾千萬別抱存僥倖心態。

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