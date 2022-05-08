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社會 社會焦點 保障人權

半裸男逛大街無法溝通　警「塑膠袋當圍裙」幫他找到家人

▲台北市大安、信義分局警員熱心助老翁、精神異常男子返家。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市信義分局警員熱心助精神異常男子返家。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市大安警分局敦化南路派出所警員曾名誼，4日15時05分在轄區巡邏，在敦化南路一段接獲郵差通報，路旁疑似有失智老人自言自語跌坐在地上，便上前查看，但跌坐地上的萬姓老翁答非所問，頻頻抱怨自己站不起來，因當下雨勢不斷，警方顧慮老翁安全、緊急通報119救護車協助，萬姓老翁卻遲遲不肯上救護車。

警員在他身上發現敬老卡，警方以卡片資料追查，萬姓老翁居住在仁愛路上，隨即聯繫其親人，老翁妻子激動表示，萬男本要去郵局辦事但卻出門未歸，全家人尋找老翁一個早上，已經放棄打算報警，結果警方迅速找回，萬分感激警方協助家人團聚，確保長者安全。

▲台北市大安、信義分局警員熱心助老翁、精神異常男子返家。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市大安警分局敦化南路派出所警員曾名誼熱心助老翁返家。（圖／記者張君豪翻攝）

另外信義警分局吳興街派出所日前也接獲民眾報案，路上有一男子下半身沒穿衣服當街「遛鳥」，拜託警方到場協助。警方到場發現該名赤裸下身男子為精神障礙人士，無法溝通，也擔心路過民眾受驚，警員朱詩涵、康家銘先用大型垃圾袋充當圍裙幫民眾遮擋下身，將民眾帶回警所，並查證身分資料，並立即聯絡李男家人協助來所處理。原來李男家人稍早發現他跑出門不知去向， 李母接獲通知後，才鬆了一口氣，並感謝警方熱心幫忙。

警方呼籲，民眾可以替失智或有精神疾病家人準備愛心手環，或是可供辨識的掛牌等等配件，寫上聯繫方式，避免家人迷途走失後，警方或熱心人士可在最短時間內提供協助。

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