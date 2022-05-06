新北國小師遭爆隱瞞確診！跑去打麻將害牌咖染疫　教育局證實身分

▲新北國小教師遭爆隱瞞確診還跑去打麻將，害牌咖染疫。（圖／記者施怡妏攝）

記者許敏溶／台北報導

疫情爆發，民眾確診本應在家隔離，但近期卻傳出有一名新北市國小老師，疑似隱匿確診事實，還謊稱「感冒」到朋友家打麻將，導致無辜牌友確診，新北市教育局今（6日）證實事件主角為新北市該師某國小教師，是否有上述行為由衛生與警政單位認定，若該教師有不當行為致影響學校聲譽者，查證屬實後將請該校依公立教師成績考核辦法及具體事證，依情節程度據以考核。

本土疫情日趨嚴峻，新北市更是台灣新增確診數的「重災區」，但新北市某國小教師卻被友人爆料，明明4月25日PCR陽性確診，卻隱匿事實還跑去朋友家打麻將，害牌友確診，而且隔離期未滿又跑出去喝酒跑攤，讓提供場地牌友氣到在社群上發文爆料，並揭露其身份為新北市某國小老師。

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▲▼新北國小教師遭爆隱瞞確診還跑去打麻將，害牌咖染疫。（圖／翻攝自記者爆料網）

新北市教育局指出，經過瞭解，本案主角確為新北巿某國小教師，該師是否有上述行為，要交給衛生與警政單位調查，倘若該師有不當行為致影響學校聲譽，如查證屬實，將請該校依照公立高級中等以下學校教師成績考核辦法及具體事證，依情節程度據以考核。