外婆安養院月費28K！她崩潰「快比薪水高」含淚　網嘆：算便宜了

▲網友看到外婆在安養月的費用，開始擔憂未來照顧不了父母。（示意圖／取自免費圖庫／pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣即將在2026年邁入超高齡化社會，老年人口比率將達20.6%（488.1 萬人）。有網友表示，近日看到外婆在安養每個月的費用竟比她的薪水還高，感嘆本來生活有兩種做不到，現在又多加了一個「照顧不了父母」。

該名女網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，她近日看到外婆在安養月的費用，內容包括月費2萬8000元，再加上其餘門診及耗材費等，共計2萬8922元，感嘆這筆金額都快比她的薪水還高，「現在除了買不起房、養不起小孩，未來也會照顧不了父母」。

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▲女網友PO出外婆安養院所需的費用。（圖／翻攝爆廢公社）



網友看完紛紛留言，「我跟我妹妹撐了五年，差點把我們自己都埋掉」、「剛剛也才繳完婆婆安養費，也要2萬7千多，全部我們負擔」、「我也超怕我以後變成後代的負擔，所以我已經先把失能險長照險保好了」、「慘的..我也很害怕，以後照顧不了媽媽怎麼辦」、「妳可以考慮轉職長照，代表長照人員有未來」、「其實人在困境的時候反而是成長的機會跟動力」。

也有人說，「這個其實算不貴的，還有一堆更貴的安養機構」、「算便宜 我阿嬤要4至5萬」、「這算便宜了，我公公的安養機構一個月費要5萬1500元，加上有的沒有的都到5萬6000了，好在我先生家的兄姊都是好人互相幫忙繳了費」、「主計處平均薪資每人每月都要6萬了，政府表示現在是景氣最好的時候。我只能說對不起，我拉低了薪資平均值」。

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