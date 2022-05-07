校園確診重災區在國小學童　一個月內暴增超過1萬例

▲校園確診總數突破3萬人，其中國小學童佔比最高，一個月內暴增近1.1萬例。（圖／記者許靖騏攝，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情大爆發，校園同樣不例外，根據教育部統計資料，昨（6日）本土學生確診總數超過3萬人，且光是過去1週就累積2萬人確診，而在本土生超過3萬人確診當中，國小學生又是佔比最高，昨天總確診數已來到1萬1309例，對比4月11日國小學童僅474例確診，等於不到一個月暴增近1.1萬例。

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▲本土學生累積總確診數昨首度突破3萬人。（圖／教育部提供）

本土疫情持續升溫，台灣昨單日新增3萬6168例本土確診，再創單日新高紀錄，且連續兩天超過3萬人，校園疫情同樣嚴峻，根據教育部統計，4月11日本土生僅1439例確診，但昨總數已暴增到3萬1440例，等於一個月內就暴增超過3萬例。

▲校園疫情升溫，國小學生確診增加速度最快、佔比也最高。（圖／記者姜國輝攝，照片人物與本事件無關）

而4月29日本土生確診總數才首度達到1萬人，前後超過1年時間，但5月4日馬上突破2萬人，僅僅花了5天時間，昨天更首度突破3萬人，只花2天時間，等於過去一週就增加超過2萬人確診，凸顯本土校園疫情快速蔓延。

若進一步分析，從4月11日到昨天為止，本土生確診暴增超過3萬例，其中又以國小學童增加速度最快、佔比也最高，4月11日國小學童僅474例確診，其次為大專生377例，但到昨天為止，小學生總確診數已來到1萬1309例，佔本土生總確診人數的36%，等於不到一個月暴增近1.1萬例，大專生到昨天總確診數則是6768例，增加6千餘例，佔本土生總確診人數的22%。