快訊／本土學生一週暴增2萬人確診　1個月內累計超過3萬例

▲本土學生過去一週暴增2萬人確診，圖為之前桃園校園清消畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情大爆發，過去兩天單日確診都超過3萬人，校園疫情也不例外，根據教育部統計資料，4月11日本土生僅1439例確診，但昨（6日）總數已暴增到3萬1440例，等於不到一個月就暴增超過3萬例，而在4月29日本土生確診總數才首度達到1萬人，前後超過1年時間，但5月4日馬上突破2萬，僅花了5天時間，昨天更突破3萬人，更只花2天時間，等於過去一週就增加超過2萬人確診，凸顯本土校園疫情嚴峻狀況。

本土新冠肺炎疫情持續升溫，台灣昨天單日新增3萬6168例本土確診，再創單日新高紀錄，且連續兩天確診數都超過3萬人，而校園疫情也以類似狀況延燒，根據教育部昨晚公布最新資料，本土學生新增4184人確診，再度刷新單日新高紀錄，本土生累計確診總數首度超過3萬人，達到3萬1440人，也導致全台22縣市、1958所園校停課。

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▲本土學生確診總數在4月29日首度突破1萬人。（圖／教育部提供）

特別的是，校園累計個案速度快到讓人心驚，教育部從去年4月20日才開始有學生確診案例統計，根據教育部資料，直到今年4月4日，本土生確診總數才首度超過1千例（1012例），4月11日則來到1439例，之後確診總數增加速度慢慢升溫，4月29日本土生確診總數首度達到1萬人，前後花了超過1年時間。

不過，隨著本土疫情急遽升溫，本土生確診總數也一發不可收拾，5月4日總確診數突破2萬人，前後僅僅花了4天時間，對比從0人累積到1萬人花超過1年時間，可見得目前校園疫情嚴峻狀況，而且昨天本土生總確診人數超過3萬人，只花了2天時間就從2萬人增加到3萬人。

▲本土生昨（6日）新增4184例確診，累積總數首破3萬人。（圖／教育部提供）

更讓人心驚的是，4月29日本土生確診總數首度達到1萬人，昨天就來到達到3萬1440人，等於過去一週就增加2萬人，平均以每天3千人確診速度在增加，凸顯目前校園疫情嚴峻狀況，未來校園累積確診數恐怕更驚人。