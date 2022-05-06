快訊／學生確診總數首破3萬！單日+4186　22縣市1958所園校停課

▲本土生累計確診總數首度突破3萬人，圖為桃園校園清消 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情持續延燒，校園學生確診個案也同樣快速累積，根據教育部今（6日）傍晚公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，校園再度暴增4186人確診，除2例為境外生，其餘4184例都是本土學生，再度刷新單日新高紀錄，本土生累計確診總數首度超過3萬人，而光是國小學生就超過1.1萬人確診；另因疫情關係，全台22縣市、1958所園校停課，較昨天增加20所園校。

根據教育部統計，截至今天為止，本土校園確診數從昨天2萬7256例，今天來到3萬1440例，單日新增4184例，再創單日新高紀錄，首度單日確診超過4千例，4184例當中，包括大專校院新增910例、高中630例、國中478例、小學生1376例、幼兒園790例，國小連續4天單日新增1千例；境外生部分，今天新增2例個案，都是境外大專生，也讓確診總數來到753例。

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▲本土生今天新增4184例確診，再度刷新單日新高紀錄，累積確診數破三萬人。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台共有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣、金門縣、連江縣、澎湖縣等22縣市、1958所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天增加20所園校。

若進一部細分，教育部表示，今天共有430所園校採「全校」暫停實體課程，包括幼兒園189所、國小163校、國中 28校、高級中等學校34校、大專校院16校；另有1528所園校採「部分班級」暫停實體課程，包括幼兒園439所、國小 589校、國中218校、高級中等學校 191校、大專校院91校。

