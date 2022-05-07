快訊／新北國小師隱匿確診外出K歌、打麻將　衛生局重罰200萬

▲新北市長侯友宜要求重罰。（資料照／新北市府提供）

記者呂晏慈／新北報導

本土疫情漸趨嚴峻，卻傳出有有一名新北市國小老師疑似隱匿疫情，謊稱「感冒」到朋友家打麻將，導致提供場地的參與者確診。新北衛生局7日證實，由於該師確診後還與友人外出前往台中KTV唱歌，將依法處以200萬元罰鍰；此外，新北市長侯友宜上午受訪撂重話說，只要調查屬實，「該罰、該處理、該做的絕對不寬貸」。

媒體報導，新北市三重區卻傳有確診者，疑似隱匿病情謊稱「感冒」，到朋友家辦麻將趴，讓提供場地的參與者確診，氣得她在知名社群上發文爆料，且其身份竟然是新北市某國小老師。

新北市衛生局今天上午表示，經調查該個案4月25日晚間6點多快篩陽性後，於晚間11點前往友人家聚會長達8小時，4月26日下午查閱健保APP得知PCR採檢結果為陽性，4月27日通報為確診個案。

衛生局說明，個案自述4月30日、5月1日快篩陰性後，將手機放置於住所內，與友人外出前往台中KTV唱歌，顯然已經違反確診隔離不得外出規範。

衛生局表示，由於個案明知確診刻意隱匿，傳播他人，以致他人遭受傳染，將依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第13條，處以200萬元罰鍰。