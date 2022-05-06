快訊／新北＋12066　侯友宜：陽性率往上走「近7成」

記者呂晏慈／新北報導

中央流行疫情指揮中心6日公布國內36168例本土病例，較昨日增幅達2成，其中，新北市新增12066例，為全國最多。新北市長侯友宜下午舉行記者會說明，新北市今天新增12066例確診個案、居家照護執行中36025人，居家隔離列管數41291例、今日可解隔13681例。

▲新北市長侯友宜。（圖／翻攝自ETtoday直播畫面）

新北市衛生局說明，中央疫情指揮中心公布今日COVID-19確定病例，12066人採檢陽性，居住地為新北；居家照護執行中3萬6025人，居家隔離列管數4萬1291人。

侯友宜表示，新增確診數指數型曲線非常明顯，今天與昨天新增確診數將近2000人，疫情還會往上走，要繼續觀察做最好的整備；另居家隔離人數還是在4.5萬左右徘徊，還是有一定的量，必須要全力以赴，希望居隔者得到妥適照護；居家照護則來到3萬6025人，9成以上的患者都選擇居家照護，這段時間已經照顧了1萬個需要被照護者，累積康復人數約1.1萬人。

在陽性率方面，侯友宜表示，新北市的陽性率都是往上走的，4月1日至5月4日社區篩檢11萬888人中，陽性數1萬6300人，陽性率14.7％；5月4日社區篩檢站篩檢6237人中，有4284人為陽性，陽性率達68.69％。

▼新北市最新疫情狀況。（圖／新北市衛生局提供）