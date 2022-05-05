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最懷念的「一本書」！他曬封面照網秒背：天那麼黑風那麼大…

▲有網友PO出小學國語課本，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲有網友PO出小學國語課本，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，下同）

網搜小組／閔文昱報導

現在市面上出版社百家爭鳴，教科書內容新奇有趣，但在50年代至70年代時期，當時教科書均為統編本，由「國立編譯館」統一編訂，復古式的美編，充滿愛國與倫理的課文，讓不少五六年級生，甚至是七年級前段班懷念不已。有網友近日就發文分享一本國民小學的國語課本，引發討論。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出照片，只見一本封面斑駁的書上寫著，「國民小學 國語 第六冊」，而底下圖中的畫風和學生的穿著都顯得相當復古，與現在編製精美的課本相差許多，讓原PO看了相當有感，詢問「五、六年級有沒有讓大家很懷念的一本書。」

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▲許多網友腦海中紛紛想起《爸爸捕魚去》的課文。（圖／翻攝自國立編譯館經典課文）

▲許多網友腦海中紛紛想起《爸爸捕魚去》的課文。（圖／翻攝自國立編譯館經典課文，點圖可放大）

畫面一曝光，馬上勾起不少人的回憶，紛紛留言「這個超懷念啦」、「哈比書套呢」、「還是以前編譯館一個版本就好，現在的小孩有3種不同版本」、「好懷念，裡面還有注音」、「當時開學領到書，看著封面認真以為讀完這本就會交到七辣了」、「現在才發現，兩女生的裙子很短耶，和當時的真實情況差很大」。

其中，許多網友腦中瞬間浮現出某段課文，「天那麼黑，風那麼大，爸爸捕魚去，為什麼還不回家。」據了解，這是國小三年級的國語課本文章，民國39年登場，為了與時俱進，其中文字也經過多次修改，像「狂風怒號」原本是「海濤狂嘯」；而不少人其實只記得開頭幾句，後面就沒印象了。

1932年教育部設立「國立編譯館」，負責編輯中小學教科書，自民國57年至民國76年，長達20多年的國中、小學課本統一由國立編譯館編制，直到政府宣布解嚴，教科書才正式自由化，之後國編館教科書才慢慢走入歷史。

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