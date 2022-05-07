北市洪峰倒數9天　柯轟中央命令讓人3條線：有沒有在醫院工作過

記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，台北市長柯文哲6日預估，台北市疫情洪峰會在5月16日到23日之間，今（7日）天會找北市大型醫院的院長來討論防疫專責病床的擴張。另外對於中央改變確診認定，柯文哲直批「你們有沒有在醫院工作過？」中央政策只會讓醫生頭冒三條線。

柯文哲6日主持防疫記者會時表示，按照公衛專家討論，「台北市案例最多在5月16日到23日，過那個峰後才會降下去」，不過如果病歷繼續增加的話，病例增加到一定程度我們會黑掉，PCR量能測不出來，從數學模型估計，台北市確診人數高峰在5月16日到23日。

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▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

柯文哲說，「目前看起來是還可以應付」，謝謝每間醫院都有按照我們呼籲加嚴住院標準，因此住院人數沒有上升太多。柯說，希望防疫急門診可以有效把輕症在醫院外面處理掉，另外，這禮拜會繼續擴張專責旅館，住院病人若狀況好一點就下轉。

至於中央改變確診認定，12日起居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象等3類人，若「快篩陽」透過遠距醫師認證後就視為確診，對此柯文哲不滿的說，人事成本要多少？有這麼多醫生閒閒每20分鐘檢查一個病人快篩陽？這到底怎麼算錢、運作，怎麼開診斷書？

柯文哲表示，中央常下一道命令，「我想說奇怪，你們有沒有在醫院工作過？數學模型可行、實際執行就是困難」；柯也猜，命令發出來一定被所有醫院工作者罵翻，然後再討論怎麼善後。柯文哲建議，命令發出來前要找實際第一線臨床醫生看過計畫，可行再丟出來，不然命令出來看完也是三條線。