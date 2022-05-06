陳建仁嗆「回去好好念書」！柯文哲：書都有念，但實務上有困難

▲柯文哲提出快篩陽視同確診的說法，遭嗆「回去念書」，本人回應了。（圖／北市府提供）



記者柯振中／綜合報導

前副總統陳建仁嗆台北市長柯文哲「回去讀書」，沒想到後來指揮中心發布新政策，變相打臉陳建仁，引起熱烈討論。對此，柯文哲則說，其實書大家都有念，但有時候書上的策略仍有執行困難。

柯文哲提出「快篩陽視同確診」的說法，陳建仁嗆「不懂流行病學，回去好好讀書」，沒想到指揮中心宣布新政策，從12日開始，居家隔離、自主防疫、居家檢疫等3類人，若快篩陽性即視同確診，無疑是打臉陳建仁。

這件事情在網路上引起討論，不少網友留言狂酸，「大仁哥你的臉還要嘛？不然怎麼會被陳時中打爆」、「請問台灣CDC要不要回去讀書」、「大型翻車現場，太搞笑了，還第一名喔」、「第一翻車學家是你？念多少書啊？」

這項話題持續延燒，柯文哲6日主持台北市防疫會議時，被問到了相關問題，因此也在會議上解釋，書大家都有念，但有時候書的內容與實務相比，有執行上的困難。

▲對於將快篩陽性當成確診的原因，柯文哲也詳細解釋了。（圖／翻攝臉書／柯文哲）



柯文哲假設，若有明顯症狀，又是快篩陽性，那麼PCR陽性的機會相當高、偽陽性的機會不高，但如果是沒有症狀的患者就另當別論，偽陽性的機率為15％，時間上來得及用PCR的黃金標準判斷。

柯文哲以台北市為例，若6日進行PCR、7日晚間以前能公布的數據，只有其中三分之二，有三分之一的結果8日才會出爐，出來後要輸入到中央法傳系統，中央系統再審核到地方政府的衛生局，至少要3、4天以上。

柯文哲說，若堅持PCR陽性才能開藥，會導致中間過程有許多延遲，這就是一個困境。因此，柯文哲說明，將快篩陽性當作臨床診斷，會錯殺15％的人，但若堅持要PCR陽性，那麼另外85％的人治療會被延遲。

▼柯文哲表示，若堅持PCR陽性才能開藥，那會有許多人的治療會延遲。（圖／北市府提供）



柯文哲指出，雖然有些PCR機器能夠在一小時內得出結果，但不可能每個急診室都擺一台機器，況且還要專人操作，成本相當高，若病人數量少，當然以PCR當成標準。

不過，柯文哲以雙北為例，台北市目前已有7,700多人確診，加上新北的1萬2,000多人，這2萬人的PCR能做出來已經很厲害，若再往上增加、超過PCR量能，檢測出來的時間就會拖更久，「所以這樣啦，書我們都有念，可是我們在實務上，第一線作戰的人就知道說，常常是這樣啦，理論上是對的，實務上能不能配合，這是一個問題。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完