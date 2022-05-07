Omicron流感化不見得是好事　醫曝「最恐怖流感」：死亡率21%

▲許多人認為，新冠肺炎未來將會流感化。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導

本土疫情爆發，目前防疫目標是逐漸走向與病毒共存。不過中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學認為，新冠肺炎流感化不見得是件好事，因為流感每隔數年就會有較大的突變，死亡率還曾在2016年達到21%。

謝宗學在臉書發文，指出許多人認為新冠肺炎未來會流感化，但他提出數據指出，台灣目前感染Omicron的死亡率約0.02%，看起來跟流感死亡率小於0.1%差不多。但是流感病毒如果當年產生較大突變，或是當年疫苗效力不足，整體死亡率或重症率都會增加。

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▲確診者湧入急診室只為開診斷書，讓醫護不堪負荷。（示意圖／記者李毓康攝）

謝宗學寫道「近年最恐怖的流感疫情發生在2016年初春節假期前後這段期間，當時急診室壅塞的程度不亞於最近新冠肺炎疫情。」謝宗學透露當時流感併發重症死亡率約21%，「目前台灣Omicron變異株中重症的死亡率約8%，看起來比當2015-16年流感併發重症死亡率低。」

謝宗學表示，新冠肺炎如果流感化也不見得是一件好事，因為流感病毒每隔數年就會產生比較大的突變，屆時如果人類無法抵抗、疫苗來不及研發，就會造成嚴重傷亡。「新冠肺炎病毒目前看起來雖然不斷變異，但沒有像流感病毒一樣累積足夠的變異後，明顯增加重症率和致死率，而是朝輕症化的方向走，只是遠高於流感的傳播力將快速讓大量民眾染疫，拖垮醫療量能。」