獨／桃園爆有「30名↑郵差確診」　中華郵政證實了！

▲桃園有30餘名郵差確診。（圖非新聞當事人／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

本土疫情嚴峻，中華郵政證實，桃園至少有30名郵差確診新冠肺炎，在勞動節連假前一天（4/29）有14人確診、連假後一天（5/3）有16人確診，之後也陸續有零星同仁染疫，不過全數同仁都是輕症，只有流鼻水、頭痛等症狀，預計確診或隔離同仁下週就會陸續解除隔離，人力可逐漸恢復正常。

昨日有民眾爆料「桃園成功路郵局有30人以上確診」，不過桃園市長鄭文燦否認此消息。中華郵政解釋，桃園成功路郵局是營業單位，沒有郵差，只有一人確診，反而是斜對面的大樓是郵差上班地點，該大樓有30人左右確診。

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中華郵政指出，這些郵差是陸續染疫，在勞動節連假前一天（4/29）有14人確診、連假後一天（5/3）有16人確診，本週四（5/5）也有一名同仁確診，他本來都是陰性，睡覺前自行快篩發現陽性，且他與另一名同仁有15分鐘以上的密切接觸，因此兩人都進行隔離。

中華郵政表示，總共粗估有至少30名以上郵差確診，這週受到大量同仁確診影響，人力非常吃緊，沒有確診且出勤的同仁就須加班送信，不過預計下週確診、隔離者就會陸續解除隔離，人力也會恢復正常。另均有提供快篩給同仁，讓大家在家自行篩檢，若出現陽性就不要出勤上班。