男童確診3天突喊「腳痛痛」！醫曝新冠可怕併發症　出現2症狀當心

▲新冠疫情延燒，家長幫孩童做快篩檢測。（圖／示意圖，非文中當事人／記者姜國輝攝）

記者嚴云岑／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，指揮中心開放5-11歲兒童接種新冠疫苗，許多家長仍在觀望中。兒童急診科醫師表示，接種疫苗與染疫是「承擔不同風險」，尊重家長的選擇，另公布兒童感染Omicron的另一項嚴重併發症，當確診孩童出現踮腳走、喊腳痛就要注意。

今年1月至今（6）日共新增20萬6134例本土病例，其中有537例中重症與43例死亡。重症個案中，有3人未滿5歲，1人10多歲；中重個案也有3人未滿10歲，年齡落在10多歲者佔8人。

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而根據指揮中心公布最新分析，截至5/5，0-9歲共有2萬4136人通報確診，佔所有個案11.7%，其中6人中重症、1人死亡。10歲以上個案也有2萬0730例，佔比10.1%，雖無人死亡，但仍有9人轉為中重症。

雖然兒童染疫多以輕症為主，但林口長庚兒童急診科主治醫師吳昌騰在臉書「來講兒科急診543-吳昌騰醫師」分享感染Omicron後出現橫紋肌溶解的孩童案例，提供家長另一層考量。

▲指揮中心5/6公布本土病例累計206134例之分析。（圖／指揮中心提供）



他寫道，該名男童確診時症狀為低燒、流鼻水與輕微咳嗽，5/1確診後在家隔離治療，3天後呼吸道症狀好轉，就在媽媽認為他快康復時，男童卻開始喊「腳痛痛，不想走路」，還一直踮著腳尖走來走去，甚至過了幾個小時，兩側小腿疼痛感覺還是存在，媽媽警覺帶往急診就醫，經抽血檢查才發現肌酸磷酸脢高達2000多，確認為橫紋肌溶解症上身。

吳昌騰寫道，台灣的兒童非外傷性橫紋肌溶解症常見原因分別是病毒性肌炎，常見於B型流感病毒感染併發，或者過度運動、痙攣及敗血症。兒童感染新冠肺炎併發橫紋肌溶解症並不常見，但確實是感染後併發症之一。而家長該不該給5-11歲兒童接種新冠疫苗，還是尊重家長們的選擇。

指揮中心拍板開放兒童接種新冠疫苗，自5/2起已陸續有縣市幫6-11歲學童接種莫德納；首批輝瑞/BNT兒童疫苗77.76萬劑將於5/12日清晨抵台，可供5-11歲兒童接種基礎劑，由於輝瑞已將2000劑實驗品先送來台，屆時疫苗抵台後有望加速封緘檢驗，預計5/20就能發放給各縣市進行校園與社區接種。