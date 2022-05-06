美廉社「快篩劑開賣了」一人限購5劑！網見價格狂喊：合理

▲美廉社也加入販售家用快篩劑。（圖／翻攝基隆人）



網搜小組／劉維榛報導

實名制快篩買不到，若民眾急需使用，不妨可考慮一般通路買自費快篩！一名網友驚呼，今（6）日稍早去美廉社，驚見櫃台販售家用快篩劑，一盒有5劑，售價為900元，讓底下網友熱議「一劑180不用排隊，可以喔」、「我覺得價格很合理啊」。

一名男網友在臉書《基隆人》表示，稍早路過美廉社時，發現有販售「銳偵家用新冠肺炎抗原快速檢測試劑（鼻腔）」，每人限購5劑也就是一盒，售價為900元，等於一劑180元；若要單劑購買，一劑價格則為200元。

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底下網友卻反應兩極化，「趁機搶錢？」「…扯」、「口袋不夠深，我還是乖乖的做好防疫動作」、「難怪有大家願意排隊去買5劑500的國家快篩劑，排二小時可賺400元耶」。

▲網友熱議。（圖／翻攝基隆人）



不過多數人卻直呼價格合理，「這是自由市場的價格，而且已經有比之前2~3百多時便宜許多了，有需要的人自然會去購入」、「有看到我就會買，但很難碰到對的時間，上班是沒法配合去排實名制的」、「當初問藥局一支還要330元、兩支550元」、「還沒賣實名制快篩劑時，我們都是買亞培1劑也要218元」、「便宜，早上藥局買230，過1小時想要再買，就沒貨了」、「我昨天買的要300，美廉社賣不完我可以全收」。

事實上，PTT上早有網友討論，原來美廉社預計是今日下午六點才開賣，如今業者悄悄提早上架，讓民眾提前能買到，至於廣告單部分，有標註全台限定6萬劑，每間門市數量有限，售完為止。

▲業者提早上架。（圖／翻攝PTT）



►民眾也可另參考其他通路也有販售家用快篩劑，如下：

四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）、超市賣場（家樂福、全聯、寶雅、愛買）、其他通路還有誠品書局、HOLA、台隆手創館等。