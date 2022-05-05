快訊／台大5月＋259確診　下週一起全校遠距上課2週

▲台大宣布下週一起全校改採遠距上課2週，期末考強烈建議以線上辦理為原則。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情大爆發，校園學生確診個案也同樣快速增加，今天本土生新增近4千例個案，台大在五天內增加259例確診，因為疫情延燒，台大在今晚宣布，從下週一（9日）起，所有課程執行全面執行遠距教學演練兩週，如有特殊需要須採實體授課課程，則要向教務處申請，期末考強烈建議以線上辦理為原則。

本土疫情大爆發，校園學生確診個案也暴增，根據教育部今傍晚公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，校園再度暴增3984人確診，除4例為境外生，其餘3980例都是本土學生，再度刷新單日確診新高紀錄，而且連續3天確診超過3千例，本土生累計確診總數超過2.7萬人；另因疫情關係，全台22縣市、1938所園校停課，較昨天增加56所園校。

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受到疫情影響，台大在5月這5天共新增259例確診，為因應疫情發展，台大今晚在宣布，包括含實驗/實習/實作/體育課程等所有課程，從下週一全面執行遠距教學演練兩週，有特殊需要須採實體授課課程則向教務處申請，並同步公布在臉書上。

▲台大宣布下週一起全校改採遠距上課2週。（圖／台大提供）

台大也表示，校屬5棟（共同、普通、新生、博雅及綜合）教學館教室僅提供原授課教師和助教錄製課程，請學生勿進入，以降低群聚感染的風險，也請所有師生包涵並配合辦理，相關因應措施將依中央宣布而機動調整。

若實驗或實作課程若必須到校操作，台大校方也建議，請將安全距離納入課程規劃考量，師生在實驗室時務必確實戴口罩，也請老師盡量採用數位化方式進行，而期末考強烈建議以線上辦理為原則，如採實體考試，應提供無法到考學生其他彈性作法，如：提供線上測驗或繳交報告等替代方式，以確保其權益。