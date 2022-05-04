確診生亂象「睡地下室、廚房」　教長：協助入住檢疫所或防疫旅館

▲教育部長潘文忠表示，大學宿舍若不足，將協助確診生入住檢疫所或防疫旅館。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

校園確診個案暴增，學生隔離空間不足，台大更傳出確診生被安置在會議室隔離，或安排在地下室搭帳篷當成隔離，教育部長潘文忠今（4日）指出，教育部已取得指揮中心與交通部支持，規劃隔離檢疫宿舍調度補助方案，確診的境外生或真的無法返家學生，可入住集中檢疫所或防疫旅館，一般健康學生因配合學校調配檢疫與居隔宿舍，可入住附近旅宿業者，但不會讓學生增加額外負擔。

昨（3日）本土確診個案單日首度突破2萬人，學生確診個案也是連環爆，昨天本土生新增超過3千例，累計近2萬人確診，也造成22縣市、1736所園校全校或部分班級暫停實體課程，其中本土大專校院學生累計超過4400人確診。

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也因確診人數暴增，大學隔離空間有限，陸續傳出各種亂象，包括之前國立台北教育大學因為排不出隔離宿舍，讓確診學生住在廚房，連龍頭台大，遭確診學生指控被台大安置在會議室隔離，現場蟑螂亂竄且沒衛浴設備，還有將確診生安排在地下室搭帳篷當成隔離空間。

▲台大在宿舍地下室搭帳棚當作隔離空間。（圖／翻攝Dcard）

教育部長潘文忠今早到立法院教委會針對大學法修法進行備詢，面對媒體聯訪時表示，面對疫情快速變化，教育部和大學防疫長進行幾次會商，希望提供學校在防疫上需要的措施與支援，整體上，希望對待大學同學，和指揮中心對待一般民眾的標準一致，輕症確診者居隔能就近返家方式為原則，但像是境外生或其他因素無法返家居隔的學生，則可以留在學校，由學校安排。

不過，由於學校宿舍無法應付快速增加的確診學生，潘文忠指出，教育部在昨天和大學防疫長商討，獲得指揮中心與交通部共同協助，若需要檢疫宿舍與隔離宿舍調控，會協助無法返家的確診學生或境外生，入住集中檢疫所或防疫旅館，若一般健康學生要配合學校調配檢疫與居隔宿舍，會協調學校讓學生入住附近旅宿業者，讓學生有緩衝空間，學生不用負擔費用。

潘文忠說，學校調度隔離或檢疫宿舍，以達到學校宿舍總床數5%為原則，為讓學校維運到這學期末，教育部針對隔離宿舍每床補助1萬元，檢疫宿舍每床補助5000元，協助學校在這次防疫上規劃，希望大家一起面對疫情，若學生面對學校規劃，也能共同了解與支持，讓防疫更加順利。