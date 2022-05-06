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台大實體畢禮5／21舉行　開放8%畢業生參加「打2劑疫苗優先」

▲▼ 台大畢業典禮 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台大今年畢業典禮正常舉行，但僅開放8%畢業生參加 。（圖／記者崔至雲攝）

記者許敏溶／台北報導

因為疫情急遽升溫，包括台大、台師大、台科大組成的「台灣大學系統」，昨（5日）晚宣布從下週一（9日）起，全校採遠距教學演練2週，而不少畢業生關心的畢業典禮，台大今（6日）表示，將照計畫於21日上午在綜合體育館舉行，但因疫情關係，各系所開放8%畢業生參加，而獲推薦為領證代表或觀禮代表畢業生，每位至多可邀請兩位家人觀禮，但至少要施打2劑疫苗。

受到疫情影響，去年台大取消實體畢業典禮，首度改採線上畢業典禮，而今年疫情持續蔓延，外界也好奇台大預計5月21日舉行的畢業典禮，也是歷年來最早的畢業典禮是否否如期舉行，台大表示，將照行事曆規劃，21日上午在綜合體育館舉行。

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▲▼ 台大畢業典禮 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台大今年畢業典禮正常舉行，但僅開放8%畢業生參加 。（圖／記者崔至雲攝）

不過，台大指出，考量疫情關係，無法讓所有畢業生參加，各系所開放畢業生人數的8%參加，扣除每系所推薦的領證代表後，剩餘的名額由各系所推派觀禮代表參加，而獲推薦為領證代表或觀禮代表的畢業生，每位至多可以邀請兩位家人進入會場觀禮席，但年齡限12歲以上。

此外，為有效落實防疫，台大表示，可入場畢業生及家長全採報名制，畢業生施打2劑疫苗優先報名，家人則至少須施打2 劑疫苗方可報名參加畢業典禮。

台師大則表示，今年畢業典禮同樣在5月21日舉行，但由於國內疫情持續嚴峻，今年畢禮不開放親友現場觀禮，僅畢業生與師長可進入會場，要參加畢典畢業生則要先報名，目前1200個名額已經額滿，進入會場前請消毒手部及量測體溫，並須全程配載口罩，全面禁止飲食，建議打完3劑疫苗，以保護身體健康，也可下載「台灣社交距離APP」並開啟藍芽，而活動將視疫情發展隨時調整。

至於無法進入會場的親友與師長，台師大表示，典禮將在網路(YouTube)全程直播，歡迎師長、家長及親友至禮堂、誠101、誠102等轉播場地觀看同步實況轉播。

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