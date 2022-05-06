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大部分俄軍撤出馬力波！專攻頓巴斯　五角大廈：只留2000兵力

▲▼烏克蘭城市馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）。（圖／路透）

▲烏克蘭南部城市馬力波（Mariupol）的亞速鋼鐵廠（Azovstal）遭俄軍包圍，內部烏軍堅守數周。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

根據美聯社報導，美國五角大廈5日表示，駐紮在烏克蘭南部港口城市馬力波（Mariupol）的大部分俄羅斯軍隊，已經撤出並向北推進，留下相當於2個營級戰術群（BTG）的大約2000名兵力，而主要的戰場仍在烏東頓巴斯地區。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）5日表示，儘管俄羅斯持續空襲轟炸南部馬力波，尤其是在該市亞速鋼鐵廠（Azovstal）區域，但俄軍部隊仍然只取得「步履蹣跚」與微小漸進的進展，主要的戰場仍在東部的頓巴斯地區進行。

柯比說，隨著5月9日越來越接近，五角大廈目前沒有看到俄羅斯的作為或氣勢有任何變化。報導稱，俄羅斯於每年5月9日慶祝「勝利日」，是蘇聯二戰中迫使納粹德國投降的紀念日，有跡象表明，俄國總統普丁希望能在當天於紅場舉行閱兵式時，站上台宣揚在烏克蘭取得的重大勝利。

柯比透露，儘管俄軍撤出大部分的馬力波駐軍，並向北方推進，但美國目前仍然認為，俄羅斯落後於原先計畫，並未在頓巴斯取得預期中的進展。

報導指出，除了亞速鋼鐵廠外，馬力波其他地區現已全數落入俄軍控制，市中心開始進行清理行動。當地民眾5日看見市政工作人員與志工在清理被炸毀的建築物周邊廢墟，其中包含一座3月遭俄軍轟炸的劇院，當時曾奪走數百條生命。部分工人現將俄羅斯國旗掛在馬力波市區的電線桿上。

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