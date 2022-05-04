李應元病逝駐泰代表懸缺至今　吳釗燮：請委員拭目以待

▲前駐泰代表李應元。（資料照／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

前駐泰代表李應元去年11月病逝，外交部長吳釗燮4日表示，台灣跟泰國的經貿關係、連結非常強，駐泰代表人選還在徵詢當中，「如果有的話，一定會很快對外公布，所以請委員拭目以待」。

立法院外交及國防委員會4日邀請吳釗燮、僑委會委員長童振源、國安局副局長柯承亨、經濟部次長陳正祺、陸委會副主委李麗珍、行政院經貿談判辦公室談判代表徐崇欽等人就「美國與中共競合下我外交經貿戰略佈局與僑台商之因應」為題提出專案報告，並備質詢。

台灣民眾黨立委邱臣遠質詢時提及，李應元在去年8月以健康因素辭職，雖然李應元已經過世，但是駐泰代表的職缺一直懸缺，現在相關工作都是由副代表在安排，詢問總統蔡英文是否有向外交部討論後續安排。

吳釗燮回應，泰國跟台灣之間的經貿關係，連結的確非常強，駐泰代表的人選還在徵詢當中，「如果有的話，一定會很快對外公布，所以請委員拭目以待」。

邱臣遠認為，駐泰代表從去年8月懸缺至今，人選已經不能再拖，尤其在泰國有超過5000家台商，號稱亞洲的底特律，包含台灣現在要發展的醫療產業，在當地也有非常多國際性的台商企業，希望吳釗燮能夠積極地跟蔡英文討論這項人事案。