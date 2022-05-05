美國務卿布林肯確診新冠　外交部表達問候

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（資料照／路透）

記者呂晏慈／台北報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4日確診新冠肺炎，症狀輕微，已依據聯邦疾病防治中心（CDC）建議展開隔離並維持居家工作；原定5日上午在喬治華盛頓大學發表對中國大陸的政策演說將擇日再辦。對此，外交部發言人歐江安今天上午在例行記者會表示，我方已向美方表達台灣政府與人民的由衷問候；我們祝福布林肯國務卿早日康復。

此外，對於布林肯3日於「世界新聞自由日」發表談話，表示台灣正處於中國混合戰的最前線，包括假訊息及網路攻擊等，扭曲資訊環境及民主進程；因此，美方已經和台灣政府及民間組織進行合作，支持基於事實的獨立新聞，建立社會韌性，以反制假訊息和其他形式的外國干預。歐江安表示，外交部對於美國政府長期以來支持台灣反制假訊息及中國惡意影響力表達誠摯感謝。

歐江安指出，拜登政府自上任以來持續以具體行動力挺台灣的民主自由，台美並積極深化合作，在印太地區合作推動民主與人權，並已達致豐碩成果。自2018年以來，台美透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）已合辦4場與媒體識讀及反制假訊息相關的國際研習營；此外，雙方並透過「台美印太民主治理諮商」推動共同合作計畫，捍衛全球民主制度。

歐江安強調，台灣作為對抗威權體制擴張與滲透的民主最前線，將持續與美國等理念相近國家與公私夥伴深化合作，共同維護民主核心價值，並促進自由、開放及繁榮的印太區域。

▼外交部發布推特祝福布林肯早日康復。（圖／翻攝自外交部推特）