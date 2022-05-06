堅持動態清零！　習近平：堅決與歪曲懷疑否定言行鬥爭

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

據《新華社》報導，中共總書記習近平5日主持中共中央政治局常務委員會會議，分析當前新冠疫情防控形勢。會議指出，要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，同時要堅決和一切歪曲、懷疑、否定中國防疫方針政策的言行作鬥爭。

會議表示，今年3月以來，中國大陸經受住了武漢保衛戰以來最為嚴峻的防控考驗（指上海），取得了階段性成效。實踐證明，大陸的防控措施是科學有效的。目前全球疫情仍處於高檔，病毒還在不斷變異，疫情的最終走向還存在很大不確定性，遠沒有到可以「鬆口氣、歇歇腳」的時候。

會議指出，中國大陸是人口大國，高齡人口多，地區發展不平衡，醫療資源總量不足，「放鬆防控勢必造成大規模人群感染、出現大量重症和病亡，經濟社會發展和人民生命安全、身體健康將受到嚴重影響。」

會議強調，要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，同時要堅決和一切歪曲、懷疑、否定中國防疫方針政策的言行作鬥爭。

會議重申，要加快對局部聚集性疫情處置，達到「應檢盡檢、應隔盡隔、應收盡收、應治盡治」，協調聯動核酸檢測、流調、隔離轉運和社區管控等重點環節。要及時完善防控措施，加大對病毒變異的研究和防範力度，不搞簡單化、一刀切，同步做好群眾基本生活保障和生活物資供應，保障好群眾看病就醫需求。

早前，3月17日中共中央政治局常委會議，主題是分析新冠疫情形勢和部署從嚴抓好疫情防控工作。2個月內，中共最高決策層兩度開會討論疫情，顯示當前防疫工作的重視。