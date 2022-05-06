　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

堅持動態清零！　習近平：堅決與歪曲懷疑否定言行鬥爭

▲▼共產黨第十九屆中央委員會第六次全體會議，於2021年11月8日至11日在北京舉行,習近平作重要講話。。（圖／新華社）

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

據《新華社》報導，中共總書記習近平5日主持中共中央政治局常務委員會會議，分析當前新冠疫情防控形勢。會議指出，要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，同時要堅決和一切歪曲、懷疑、否定中國防疫方針政策的言行作鬥爭。

會議表示，今年3月以來，中國大陸經受住了武漢保衛戰以來最為嚴峻的防控考驗（指上海），取得了階段性成效。實踐證明，大陸的防控措施是科學有效的。目前全球疫情仍處於高檔，病毒還在不斷變異，疫情的最終走向還存在很大不確定性，遠沒有到可以「鬆口氣、歇歇腳」的時候。

會議指出，中國大陸是人口大國，高齡人口多，地區發展不平衡，醫療資源總量不足，「放鬆防控勢必造成大規模人群感染、出現大量重症和病亡，經濟社會發展和人民生命安全、身體健康將受到嚴重影響。」

會議強調，要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，同時要堅決和一切歪曲、懷疑、否定中國防疫方針政策的言行作鬥爭。

會議重申，要加快對局部聚集性疫情處置，達到「應檢盡檢、應隔盡隔、應收盡收、應治盡治」，協調聯動核酸檢測、流調、隔離轉運和社區管控等重點環節。要及時完善防控措施，加大對病毒變異的研究和防範力度，不搞簡單化、一刀切，同步做好群眾基本生活保障和生活物資供應，保障好群眾看病就醫需求。

早前，3月17日中共中央政治局常委會議，主題是分析新冠疫情形勢和部署從嚴抓好疫情防控工作。2個月內，中共最高決策層兩度開會討論疫情，顯示當前防疫工作的重視。

►碗盤超乾淨！「紫外線殺菌＋烘乾」一機搞定

ET快訊
快訊／黃捷快篩陽！　發燒近39度
前台大醫估：確診高峰「持續到這時」會下降！4關鍵曝光
郁方幫豪門尪賣車　580萬奧迪驚人二手價曝光
衛福部估下週破10萬確診　她說：不可能！因台人「1特性」
獨／步槍在中山室擊發！　軍方大怒火速調查
稱高登是詐騙集團　她驚「陳時中竟這麼好騙」：差點淪最大笑話
隋棠確診「收戴資穎超暖訊息」！　內容公開
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

恆大4月銷售額破百億　許家印：對債權人來說太重要了！

堅持動態清零！　習近平：堅決與歪曲懷疑否定言行鬥爭

陸男PO「台灣辣妻罵人影片」登熱搜！羨煞百萬網友：一定很幸福吧

北京279萬人商圈超冷清！台式餐廳「營收僅剩2成」：會撐下去

美媒指中共曾支持台灣獨立　國台辦：歪曲事實、居心險惡

《開羅宣言》威脅台灣主權？　陸委會：認清「中華民國台灣事實」

北京入境隔離天數放寬至10+7　主因為Omicron潛伏期短

陸疫情多點升溫　陸委會：國人赴陸考量中共防疫風險

放寬港人定居草案推遲　陸委會：政府4道把關確保國安零風險

少數在台陸生「證實」確診　陸委會：依照各項規定安排防疫隔離

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

狂租鄉下透天厝種大麻　3嫌撈640萬網購設備露餡

高中生搞大肚子遭逼墮胎　兒怒吼爸「讓我丟臉一輩子」超心碎

夫帶亡妻布條重遊南橫　「怕她在等我實現承諾」

聰明柯基學主人跛腳！　一拐一拐前進掌握精髓

瘦子無預警宣布結婚！　PO牽手照「這是我前女友」

恆大4月銷售額破百億　許家印：對債權人來說太重要了！

堅持動態清零！　習近平：堅決與歪曲懷疑否定言行鬥爭

陸男PO「台灣辣妻罵人影片」登熱搜！羨煞百萬網友：一定很幸福吧

北京279萬人商圈超冷清！台式餐廳「營收僅剩2成」：會撐下去

美媒指中共曾支持台灣獨立　國台辦：歪曲事實、居心險惡

《開羅宣言》威脅台灣主權？　陸委會：認清「中華民國台灣事實」

北京入境隔離天數放寬至10+7　主因為Omicron潛伏期短

陸疫情多點升溫　陸委會：國人赴陸考量中共防疫風險

放寬港人定居草案推遲　陸委會：政府4道把關確保國安零風險

少數在台陸生「證實」確診　陸委會：依照各項規定安排防疫隔離

殯儀館擦冰櫃洗屍台　「終於學乖」酒駕緩起訴者：不敢再犯了

23歲菜鳥「不會抱大腿」前輩急曝做人道理！過來人戰翻：歷練太少

公視第7屆董監事候選人名單出爐　5／9召開審查會議

快訊／黃捷自爆快篩陽　發燒近39度：歹勢！我可能確診了

台積電大跌16元、跌幅近3％　市值縮水失守14兆元大關

跛腳嬤「臉掛大傷口」待路邊！台中夫妻叫車送她　運將1句感動哭

愛買開賣快篩第2天！10門市現況曝光　基隆5分鐘就搶空

田馥甄突PO「深夜放閃文」！　收手寫告白內容曝光…網讚：很會撩

快訊／侯友宜喊話「快篩陽即確診」啟動越快越好　PCR量能有限

納達爾強勢晉級馬德里8強：受皇馬鬥志鼓舞　腳傷是生活一部分

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

大陸熱門新聞

陸男PO台灣辣妻罵人影片登熱搜！羨煞百萬網友

北京驚現確診者PCR為陰性！專家示警

寵物小龍蝦被下鍋！男童淚崩後「真香了」

屠夫遭豬踹了一腳...慘摔「高溫滾水桶」燙爛

28歲女居隔5天墜亡！生前求助：哥哥救我

陸男PO台灣辣妻罵人影片！百萬人羨慕：一定很幸福吧

胡錫進：成本可控的清零才更有意義

北京商圈冷清！台餐廳營收剩2成

堅持清零！　習近平：堅決與歪曲懷疑否定言行鬥爭

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪

唐朝最精美鳳冠鑲370顆寶石 25歲公主或難產芳華早逝

中共曾支持台獨？　國台辦回應

封城一包水餃喊價800元！外送員爽賺13萬元

全球首支Omicron滅活疫苗臨床試驗 未接種者可直接使用

更多熱門

相關新聞

長沙透天倒塌逾30人失聯！習近平：不惜代價搜救

長沙透天倒塌逾30人失聯！習近平：不惜代價搜救

湖南長沙29日發生倒塌事故，一棟舊式房屋突然坍塌，導致許多人失聯，事件發生當下，屬於午餐時間，因此人潮眾多，截至目前仍有30多人沒有找到。對此，大陸國家主席習近平做出指示，務必不惜代價搜救、並徹查事故主因。

封城衝擊經濟　陸4月份製造業PMI衰退

封城衝擊經濟　陸4月份製造業PMI衰退

陸新增10703例感染　上海病例持續破萬

陸新增10703例感染　上海病例持續破萬

今再增52死！上海單日新增本土15032例

今再增52死！上海單日新增本土15032例

習近平要求　今年中GDP要超過美

習近平要求　今年中GDP要超過美

關鍵字：

習近平動態清零

讀者迴響

熱門新聞

隋棠確診首發聲！　轟「隱匿不報很缺德」身體狀況曝光

大S婚後首度露面　「鎖骨新刺青」放閃具俊曄

他「全身麻」奔藥局　喝完店員倒的3杯水竟暴斃

即／女被貨梯斷脖亡！她一早來送貨　搭貨梯意外慘死　

陸男PO台灣辣妻罵人影片登熱搜！羨煞百萬網友

即／桃園41歲確診男陪兒玩耍突倒地亡　檢公布死因

「高登」公司空無一人現場曝光

史上最懶惰3星座！Top 2讓人猜不出

快訊／瘦子無預警宣布結婚！

騎車遭撞翻！他見正妹駕駛長髮露肩秒消氣

正妹醒來發現棉條消失　驚覺遭好友亂來崩潰

安珀赫德淚訴「酒瓶性侵」過程

妹妹出賣「美腿姊姊」求租屋　網暴動想買房

下周起「快篩陽=確診」！流程QA一次搞懂

確診者隱藏病情　打麻將害友感染

更多

最夯影音

更多
安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」
白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面