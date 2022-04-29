今再增52死！上海新增本土15032例　國新辦：動態清零是致勝法寶

▲上海新冠疫情趨緩。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

上海市衛健委今（29日）早通報，新增本土確診以及無症狀感染者共15032例，比前一日的10622例，增加了4410例，不過其中5062例確診病例為既往無症狀感染者轉歸。此外，還新增本土死亡52例，最小58歲，最大99歲，也比前日的47人死亡，數字略為升高。

通報顯示，新增本土新冠肺炎確診病例5487和無症狀感染者9545例，其中5062例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，418例確診病例和9444例無症狀感染者在隔離管控中發現。

當天，上海新增本土死亡52例，最小58歲，最大99歲，均患有晚期惡性腫瘤、心臟病、糖尿病、尿毒症等基礎疾病，死亡直接原因均為基礎疾病。上海已連續12天出現死亡病例，累計死亡337例。

從今年2月26日至4月28日，上海累計本土新冠確診51327例，目前在院治療24579例，其中重型318例，危重型52例。

29日早，大陸國新辦開記者會介紹堅持「動態清零」做好疫情防控工作有關情況，國家衛生健康委副主任李斌表示，「動態清零」做法是中國防控疫情的致勝「法寶」。

李斌強調，「目前，吉林及其他多地聚集性疫情得到有效控制，上海清零攻堅戰初見成效，全國疫情呈波動下降趨勢，動態清零是當前統籌疫情防控和經濟社會發展的最優選擇，是我國當前疫情防控務必守住的底線。」