封城衝擊經濟　陸4月份製造業、非製造業PMI同時衰退

▲上海封城，導致部分企業減產、停產。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸多地因疫情封城，造成企業停產及減產，已影響到經濟數據。根據大陸國家統計局30日公布，4月份中國製造業採購經理指數（PMI）為47.4%，較上月下降2.1個百分點；非製造業商務活動指數為41.9%，低於上月6.5個百分點。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，本輪疫情點多、面廣、頻發，造成部分企業減產、停產，生產指數和新訂單指數分別為44.4%和42.6%，比上月下降5.1和6.2個百分點，顯示企業生產明顯下降，市場需求繼續走低。

趙慶河提到，同時，本月供應商配送時間指數繼續下降，產成品庫存指數升至近年高點，不少企業反映物流運輸困難加大，甚至出現主要原材料和關鍵零部件供應困難、產成品銷售不暢、庫存積壓等情況，上下游相關企業生產經營均受到較大影響。

趙慶河指出，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為64.2%和54.4%，低於上月1.9和2.3個百分點，繼續位於近期較高運行水準。從行業情況看，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等上游行業主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別超過70.0%和60.0%，相關行業原材料採購和產品銷售價格持續高位運行，中下遊行業成本壓力不斷加大。

不過，趙慶河也說，雖然製造業景氣水準繼續下行，但仍有部分行業運行總體平穩，其中保障基本民生的農副食品加工、食品及酒飲料精製茶，以及非金屬礦物製品、鐵路船舶航空航太設備等行業PMI均高於臨界點，且生產經營活動預期指數位於55.0%以上較高景氣區間。

另外，非製造業商務活動指數為41.9%，低於上月6.5個百分點，非製造業經營活動總體繼續放緩。趙慶河坦言，受疫情嚴重衝擊，服務業商務活動指數低於上月6.7個百分點，降至40.0%，連續兩個月明顯回落，服務業總體走弱。

趙慶河強調，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，尤其是近期有關部門進一步統籌疫情防控和物流暢通保供，加大助企紓困等各項政策力度，有利於穩定市場主體信心，4月份製造業生產經營活動預期指數和非製造業業務活動預期指數均保持在景氣區間，而隨著疫情得到有效控制和政策效應顯現，企業預期有望逐步得到改善。