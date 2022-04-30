　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

封城衝擊經濟　陸4月份製造業、非製造業PMI同時衰退

▲上海特斯拉工廠員工。（圖／CFP）

▲上海封城，導致部分企業減產、停產。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸多地因疫情封城，造成企業停產及減產，已影響到經濟數據。根據大陸國家統計局30日公布，4月份中國製造業採購經理指數（PMI）為47.4%，較上月下降2.1個百分點；非製造業商務活動指數為41.9%，低於上月6.5個百分點。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，本輪疫情點多、面廣、頻發，造成部分企業減產、停產，生產指數和新訂單指數分別為44.4%和42.6%，比上月下降5.1和6.2個百分點，顯示企業生產明顯下降，市場需求繼續走低。

趙慶河提到，同時，本月供應商配送時間指數繼續下降，產成品庫存指數升至近年高點，不少企業反映物流運輸困難加大，甚至出現主要原材料和關鍵零部件供應困難、產成品銷售不暢、庫存積壓等情況，上下游相關企業生產經營均受到較大影響。

▲▼大陸山東汽車製造工廠,電動車,生產線,工人,製造。（圖／CFP）

趙慶河指出，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為64.2%和54.4%，低於上月1.9和2.3個百分點，繼續位於近期較高運行水準。從行業情況看，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等上游行業主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別超過70.0%和60.0%，相關行業原材料採購和產品銷售價格持續高位運行，中下遊行業成本壓力不斷加大。

不過，趙慶河也說，雖然製造業景氣水準繼續下行，但仍有部分行業運行總體平穩，其中保障基本民生的農副食品加工、食品及酒飲料精製茶，以及非金屬礦物製品、鐵路船舶航空航太設備等行業PMI均高於臨界點，且生產經營活動預期指數位於55.0%以上較高景氣區間。

另外，非製造業商務活動指數為41.9%，低於上月6.5個百分點，非製造業經營活動總體繼續放緩。趙慶河坦言，受疫情嚴重衝擊，服務業商務活動指數低於上月6.7個百分點，降至40.0%，連續兩個月明顯回落，服務業總體走弱。

趙慶河強調，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，尤其是近期有關部門進一步統籌疫情防控和物流暢通保供，加大助企紓困等各項政策力度，有利於穩定市場主體信心，4月份製造業生產經營活動預期指數和非製造業業務活動預期指數均保持在景氣區間，而隨著疫情得到有效控制和政策效應顯現，企業預期有望逐步得到改善。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►在家也要裝可愛！草莓睡衣誰能抗拒

ET快訊
快訊／本土15033例「分布22縣市」！　新北5797最多、
快訊／增3死！　今本土狂飆1萬5033例
LIVE／單日確診再破萬　陳時中最新說明
2700家藥局「快篩開賣時間調整」！　1鍵先查哪裡有
快訊／交警隊對面大樓1女墜樓！倒臥血泊中
25年老司機「彎不過」害火車出軌　慘遭判刑！還要賠3.2億
女象迷看球胸前「雙球掉出晃動」！　本尊被肉搜
他載人妻上摩鐵「吃東西」！　開車撞飛5人抓姦團
YouTuber台客劇場一家確診！　視訊媽媽「我比較擔心妳」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

劉畊宏商標被對岸公司搶註冊！陸網傻眼：都想來分一杯「畊」？

封城衝擊經濟　陸4月份製造業、非製造業PMI同時衰退

5歲女童經常「無故狂笑」　就醫發現罹患罕見疾病

陸新增10703例感染　官方再強調「動態清零」是必守底線

北京疫情重災區是它！明星外國人「扎堆」聚集　暗藏王牌情報組織

兩岸母親節線上音樂會　雲南攜手澎湖締結溫馨山海情

長沙6層大樓坍塌「內有電影院、餐廳」有學生疑失聯！驚悚畫面曝

神秘「兒童不明肝炎」可能病因曝！張文宏示警：應對此早做準備

長沙一棟舊式樓房午餐時間坍塌　巨大煙塵遮眼民眾倉皇逃竄

朱元璋老家「蓋一半」的皇城　明中都仿紫禁城格局因「風水」遭棄

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

《營業中》遭疑劇本...難過「說我們set吞不下去」　姚元浩.楊銘威揭祕辛：比拍戲還累！

舌頭+頭不同方向旋轉！ 人體無法達成秒變殭屍

楊繡惠求姻緣「紅線求了2個小時」　威脅月老：再沒筊，我就自己拿一條！

浪貓站水溝蓋無助發抖　他收編養3周→超仙奶喵

阿婆鬼切停樹蔭下躲太陽　騎士險撞上女兒嚇到尖叫

劉畊宏商標被對岸公司搶註冊！陸網傻眼：都想來分一杯「畊」？

封城衝擊經濟　陸4月份製造業、非製造業PMI同時衰退

5歲女童經常「無故狂笑」　就醫發現罹患罕見疾病

陸新增10703例感染　官方再強調「動態清零」是必守底線

北京疫情重災區是它！明星外國人「扎堆」聚集　暗藏王牌情報組織

兩岸母親節線上音樂會　雲南攜手澎湖締結溫馨山海情

長沙6層大樓坍塌「內有電影院、餐廳」有學生疑失聯！驚悚畫面曝

神秘「兒童不明肝炎」可能病因曝！張文宏示警：應對此早做準備

長沙一棟舊式樓房午餐時間坍塌　巨大煙塵遮眼民眾倉皇逃竄

朱元璋老家「蓋一半」的皇城　明中都仿紫禁城格局因「風水」遭棄

快訊／再爆3死！今本土狂飆1萬5033例、另增116境外

快訊／今本土15033例「分布22縣市」！新北增5797最多　台北+3099

欠稅大戶！嘉義男欠繳1100萬　3根國寶級紅檜遭查封

直男曝5種「女生穿搭」看到直接冷掉　超夯襪子+涼鞋：我爸也這樣穿

「內科第二出現了！」這區初步審議剛過關　網友給肯定

批盧秀燕承諾跳票　林佳龍預估蔡其昌「勝選機會超過55波」

台20線南橫公路通車典禮　歷經封路13年終於全線通行

出房門發現2半獸人還在家　哈士奇「原地癱軟」嚇出大小眼

嘉義婦奔郵局提46萬「買黃金」　警護送返家驚見詐團痕跡

快訊／基隆交警隊對面大樓1女墜樓倒血泊！值班警急通報

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

大陸熱門新聞

沒做PCR！新郎蹲門口「看婚禮直播」...網全看傻

嫩妹吃鍋拍到QR code　友線上狂點

2千美洲蟑螂竄出　海關嚇秒關門

朱元璋老家「蓋一半」的皇城 明中都仿紫禁城格局因「風水」遭棄

劉畊宏爆紅　商標被對岸公司搶註冊

長沙6層大樓坍塌內！有學生疑失聯

兒童不明肝炎可能病因曝！張文宏示警

新娘挺孕肚出場　長太幼齒遭疑「國中生結婚」

北京疫情重災區是它！暗藏王牌情報組織

9歲男孩吞上百枚釘書針 X光片現密密麻麻白點

5歲女童患罕病　經常「無故狂笑」

比基尼辣妹加油站清涼促銷 白皙長腿小蠻腰遭官方緊急制止

上海封城她被關48天：已麻木！

港25歲男殺女友拖屍遊街 路人見死者保鮮膜套頭全身用紙皮包覆

更多熱門

相關新聞

陸新增10703例感染　上海病例持續破萬

陸新增10703例感染　上海病例持續破萬

中國大陸衛健委30日通報，29日新增1410例本土確診、9293例無症狀感染，其中，上海有1249例本土確診、8932例無症狀染。

竹縣長楊文科+4第二天　PCR決定今天能否出門

竹縣長楊文科+4第二天　PCR決定今天能否出門

即／竹縣長公館警染疫　楊文科居隔

即／竹縣長公館警染疫　楊文科居隔

疫情升溫「還敢去內用」？網觀察：吃到飽客滿

疫情升溫「還敢去內用」？網觀察：吃到飽客滿

台中離譜居檢婦落跑　「夢遊」把食物搬回家

台中離譜居檢婦落跑　「夢遊」把食物搬回家

關鍵字：

疫情封城動態清零PMI

讀者迴響

熱門新聞

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

新郎脫單夜太High婚禮大遲到！新娘氣到嫁給賓客

Omicron症狀一次看　10狀況立刻就醫

連千毅勾惡停戰　幕後推手「北盜黑金城」729字發聲

連千毅最怕的大哥出手了！「381字警告」他乖乖閉嘴

強尼戴普被安珀赫德律師提問笑歪

正妹律師穿太辣！雙C半球網噴鼻血

勾惡、連千毅「NFT之戰」暫時停火　幕後推手竟是他

檢舉新制上路！紅黃線臨停禁舉發

去年收入多少免繳稅？　單身、雙薪頂客、4口之家一次看

藥局怒公告「2類人勿購買」　網見排隊一幕火了

鳳梨譙連千毅內幕曝　全因「大甲媽遶境」這張照

女友「每晚被當魚翻3次」分手　前男友回擊

具俊曄再添新刺青「高調示愛大S」！　細節閃瞎網

6歲孩「特殊症狀曝」PCR確診！醫：快讓孩打疫苗

更多

最夯影音

更多
連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑
女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面