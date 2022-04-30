陸新增10703例感染　官方再強調「動態清零」是必守底線

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸衛健委30日通報，29日新增1410例本土確診、9293例無症狀感染，其中，上海有1249例本土確診、8932例無症狀染。

根據通報，1410例本土確診中，上海1249例，北京48例，廣東28例，四川26例，吉林20例，浙江8例，山東8例，內蒙古6例，江蘇5例，湖南3例，黑龍江2例，江西2例，河南2例，新疆2例，遼寧1例。

9293例本土無症狀感染中，上海8932例，遼寧85例，江西68例，新疆40例，吉林35例，山東31例，浙江22例，安徽19例，廣東16例，江蘇15例，四川10例，北京6例，雲南4例，黑龍江3例，河南3例，河北2例，湖北1例，廣西1例。

大陸國家衛健委副主任李斌29日在記者會上表示，從武漢保衛戰，到常態化疫情防控，再到迎戰Delta、Omicron的全鏈條精準防控，實踐證明，「動態清零」是當前統籌疫情防控和經濟社會發展的最優選擇，是當前中國疫情防控務必守住的底線。

李斌提到，他們有能力、有信心在發現本土疫情時，快速反應、精準防控、以快制快，採取全方位綜合措施，在最短時間內撲滅疫情，以最小的成本實現最大的防控效果。

李斌強調，疫情防控是一場總體戰，面對疫情，必須增強大局意識、堅持全國一盤棋，同時鼓勵各地優化疫情防控科學精準的水平，「如果個別地方『動態清零』不堅決果斷，搞變通，病毒就可能在當地生根，導致當地疫情迅速擴散，導致疫情外溢，甚至出現跨區域的傳播，成為疫情的『傳播器』和『放大器』，造成人民生命財產的重大損失，嚴重影響經濟社會的發展。」