陳時中「1政策」光速打臉陳建仁！　網：誰不懂流行病學

▲陳時中宣布「快篩陽＝確診」即起上路 。（圖／資料照）

記者邱晟軒／綜合報導

陳時中今（5日）正式宣布，修改「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象使用快篩檢測陽性，且經醫事人員確認，即為確診。消息曝光後，掀起一票鄉民驚呼「陳建仁的臉被打得好響！」、「我終於瞭解學者與臨床的差距有多大了」。

指揮中心今宣布修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」之病例定義，針對居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象使用家用新冠病毒抗原快篩試劑檢測陽性，且經醫事人員確認，即為確診。

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陳時中下午在疫情記者會上解釋，修訂定義是為減少民眾為了確認是否確診，外出造成的風險。若民眾或衛生局對快篩陽性未有共識或有疑義，可通知衛生局安排採檢。

▲台北市長柯文哲日前主張「快篩陽=確診」，遭陳建仁批評「回去好好看書」。（圖／台北市政府提供）

事實上，台北市長柯文哲日前就率先主張「快篩陽＝確診」。不過遭到前副總統陳建仁批評，「快篩有偽陽性、偽陰性問題，所以還是需要謹慎應對篩檢結果。因為快篩本來就是有敏感度、特異度不夠的情況，所以回去好好的看看書，可能會比較了解一點。」

對此，許多鄉民今在批踢踢八卦板上熱議，「陳建仁的臉被打得好響啊」、「所以是時中還是建仁不懂流行病學」、「陳建仁被看破手腳！笑死」、「陳建仁臉好腫，還台灣第一科學家」、「陳時中為什麼不理全台最專業的陳建仁？」、「我終於瞭解學者與臨床的差距有多大了」。

其中，不少網友痛批指揮中心防疫政策大轉彎又慢半拍，「又再抄阿北的作業」、「柯文哲神準又強大」、「先罵再抄柯文哲，可憐啊陳時中」、「笑死！作業又開抄嘍」、「一時抄一時爽 一直抄一直爽」、「請問我們疫情走下坡了嗎？不然怎麼政策大轉彎？」

▼「快篩陽＝確診」今上路，引發鄉民熱議。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）