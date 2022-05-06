今熱34℃明午變天　下週2道「梅雨鋒面」來襲！劇烈變化點曝光

▲今天受到偏東風影響，白天暖熱早晚涼。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今天受到偏東風影響，白天暖熱早晚涼，明天午後雲量增多，山區、部分平地有午後雷陣雨。週日起第2道梅雨季鋒面報到，全台有雨；第3道則預計在下週五報到，屆時全台天氣又有劇烈變化。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(6)日受偏東風影響，東半部有局部短暫雨，西半部多雲時晴，山區午後有零星短暫陣雨的機率。白天暖熱、早晚涼。各區平地氣溫：北部20至30度，中部20至33度，南部21至34度，東部20至31度。明(7)日各地仍偏熱；大氣不穩定，晴午後雲量增多、山區有局部陣雨或雷雨，部分平地有受影響的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今(6日)晨4：30紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空雲層稀少(左圖)；4：30雷達回波合成圖顯示，東側海面上有零星的降水回波(中圖)；4：30累積雨量顯示，東半部及北海岸局部零星降雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）



下週日、一(8、9日)「梅雨季」第2道鋒面影響，各地轉有局部陣雨或雷雨的機率，白天因雲多降雨、高溫微降，低溫不變；下週二(10日)鋒面東移，大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率。下週三、四(11、12日)台灣在暖氣團內，天氣晴朗、「暖熱如夏」，午後雲量增多、山區有局部短暫降雨的機率。

最新歐洲模式期末模擬顯示，下週五、六(13、14日)「梅雨季」第3道鋒面南下，為各地帶來陣雨、雷雨，伴隨劇烈天氣；15日鋒面南移至巴士海峽。由於是期末模擬，各國模式並不一致，且皆持續調整中；是否會調整成「滯留性」鋒面？待持續觀察。