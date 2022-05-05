3縣市大雨特報！今明回溫33℃　第2道梅雨鋒面週日激發

▲偏東風影響，今(5)日基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今明兩天受到偏東風影響，東半部有局部短暫陣雨，氣象局針對基隆、新北、宜蘭發佈大雨特報。白天氣溫回溫為熱，南部上看33度，週六有午後雷陣雨發生機率。週日有第2道梅雨鋒面報到，激發對流，全台降溫轉雷雨的氣候。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今、明(5、6日)兩天受偏東風影響，東半部有局部短暫陣雨，西半部多雲時晴，山區午後有零星短暫陣雨的機率。各地氣溫逐日回升；白天微熱、早晚涼。今日各區平地氣溫：北部21至29度，中部21至32度，南部22至33度，東部20至30度。週六(7日)大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率。



下週日、一(8、9日)「梅雨季」第2道鋒面影響，激發對流，各地轉有局部陣雨或雷雨的機率，白天因雲多降雨、氣溫微降，幅度不大；下週二(10日)鋒面東移，大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨。這道鋒面雖然還不是「滯留鋒」，但在其通過前後，大氣已很不穩定，容易有強對流發展，應注意其所伴隨之雷擊、強風、及瞬間強降雨。下週三(11日)台灣在暖氣團內，天氣晴朗、「暖熱如夏」，午後雲量增多、山區有局部短暫降雨的機率。

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▼今(5日)晨4：30紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空仍有鬆散中層雲(左圖)；4：40雷達回波合成圖顯示，東側海面上有零星的降水回波(中圖)；4：30累積雨量顯示，東半部零星飄雨，東北角較明顯(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）