　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今有雨！下波全台連下2天　鋒面「強對流」來襲時間曝

（圖／氣象局）

▲今上午前西半部有局部零星雨。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／綜合報導

氣象專家吳德榮提醒，周日、下周一梅雨季第二道鋒面影響，各地轉有局部陣雨或雷雨的機率，在其通過前後，大氣已很不穩定，容易有強對流被激發，應注意其所伴隨之雷擊、強風及瞬間強降雨。

中央氣象局預報員陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（4日）到周五天氣差不多，北部、東半部有零星短暫雨，其中東北部有局部較大雨勢，午後山區有局部短暫陣雨，而今上午前西半部也有局部零星雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼今晨0時至5時累積雨量圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

陳伊秀說，周六、周日鋒面接近，水氣有稍微比較多一些，除了北部、東半部之外，中南部山區下雨不侷限在午後，而近山區平地也有機會下到；下周一、下周二東北風影響，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區有局部雨。

至於溫度部分，陳伊秀提到，今、周四北部高溫可來到25-28度、中部29度、南部31度，至於一周各地低溫都在20度以上。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，周日、下周一梅雨季第二道鋒面影響，激發對流，各地轉有局部陣雨或雷雨的機率；下周二鋒面東移，大氣仍不穩定，午後有對流發展。

吳德榮表示，第二道鋒面雖然還不是「滯留鋒」，但在其通過前後，大氣已很不穩定，容易有強對流被激發，應注意其所伴隨之雷擊、強風及瞬間強降雨。

►機+酒3天6288元！澎湖花火節20周年必去

ET快訊
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

估5／18高峰「日增30萬」　沈政男：晚了2天

6月「半解封」醫憂太早！揭關鍵數據：衝上去恐增死傷

今有雨！下波全台連下2天　鋒面「強對流」來襲時間曝

「偷帶狗」進民宿被抓包　一家三口惱羞嗆老闆：我們是消費者唉！

台南毒父「廁所虐嬰」暴打！網狂Tag連千毅　他5字回應了

瘋搶快篩劑！他轟1族群狂囤貨「這麼希望染疫？」網曝缺貨主因

男大生改名「高價鮭魚」1年仍不後悔　2天賺11萬甩鈔票：超級爽

唾液快篩準確「只比丟硬幣好」！台大醫曝研究：唾液PCR更值得推廣

347萬劑莫德納5月到貨！打滿3劑「6月有望免居隔」　陳時中曝進度

台中府會聚餐傳播鏈累計22人染疫　逢甲大學確診再+18

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

篠崎泫「12秒片遭疑走光」驚冒陰影！ 認內衣露餡...崩潰：誰會長這麼歪

劉畊宏進辰亦儒健身直播間　連刷禮物「花火.火箭」抖內

劉在錫一個玩笑「被賞3巴掌」　金鍾國一跨秒入水...全昭旻：腿好短XD

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

估5／18高峰「日增30萬」　沈政男：晚了2天

6月「半解封」醫憂太早！揭關鍵數據：衝上去恐增死傷

今有雨！下波全台連下2天　鋒面「強對流」來襲時間曝

「偷帶狗」進民宿被抓包　一家三口惱羞嗆老闆：我們是消費者唉！

台南毒父「廁所虐嬰」暴打！網狂Tag連千毅　他5字回應了

瘋搶快篩劑！他轟1族群狂囤貨「這麼希望染疫？」網曝缺貨主因

男大生改名「高價鮭魚」1年仍不後悔　2天賺11萬甩鈔票：超級爽

唾液快篩準確「只比丟硬幣好」！台大醫曝研究：唾液PCR更值得推廣

347萬劑莫德納5月到貨！打滿3劑「6月有望免居隔」　陳時中曝進度

台中府會聚餐傳播鏈累計22人染疫　逢甲大學確診再+18

估5／18高峰「日增30萬」　沈政男：晚了2天

等待聯準會會議結果　美股震盪小漲67點

台南虐嬰被點名！連千毅指名交棒給2人　深夜寫114字鬧脾氣

馬斯克曝買推特目的：讓美國大多數人都成為用戶

準新娘自購梳妝台被悔婚　曝超扯對話「救了我下半輩子 」

告白訊息遭曝光！　五月天阿信認了：是事實陳述

陳芳語合作元宇宙虛擬歌手！　21隻無聊猿組成「身價2.5億」天團

6月「半解封」醫憂太早！揭關鍵數據：衝上去恐增死傷

勇兔隔離出關回歸八點檔！　吳婉君被封「災難女王」挨刀領便當？

「笑噴」屎捲診間半小時！女病患浣腸憋不住　醫全身遇害曝辛酸

前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈

生活熱門新聞

快訊／新北永和深夜傳「巨大爆炸聲」瞬間停電　住戶傻：超可怕

孫生女友脫了！　剩「情趣內衣」

全場認證1神片「不敢再看第二遍」！

台灣何時半解封？　全面「免居隔」時間點曝光

臉上有「6特徵」恐是家暴男

台鐵五一停駛「沒人崩潰」！網曝關鍵原因

即／台中確診破千例　足跡熱點：逢甲夜市、金典酒店

5人出遊3快篩陽！一追源頭竟是他　氣炸了

板橋餐廳情侶瓦斯中毒亡！粉專突竄「65字留言」掀戰

347萬劑莫德納5月到貨！打滿3劑6月有望免居隔

男大生改名「高價鮭魚」1年仍不後悔　2天賺11萬甩鈔票

他轟1族群狂囤快篩劑！網曝缺貨主因

5生肖「5月事業運超旺」！有望「升官+加薪」

唾液快篩準確　醫：只比丟硬幣好

更多熱門

相關新聞

1圖看懂今年梅雨「可能比較少」！

1圖看懂今年梅雨「可能比較少」！

來到5月，不少人關心今年梅雨季狀況，氣象局今（3日）在臉書貼出一張重點圖，提到5、6氣溫「暖至正常」，高溫次數會增加外，雨會比較少，落在「少至正常」範圍。

最冷5月！明晨急凍15°C↓恐再創紀錄

最冷5月！明晨急凍15°C↓恐再創紀錄

台北今15.1度「8年來5月最低溫」

台北今15.1度「8年來5月最低溫」

玉山下起5月雪了！積雪0.5公分

玉山下起5月雪了！積雪0.5公分

快訊／雨區擴大！4縣市大雨　全台溼答答

快訊／雨區擴大！4縣市大雨　全台溼答答

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局吳德榮陳伊秀鋒面梅雨

讀者迴響

熱門新聞

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪

台南男嬰遭父親虐打！理由讓全網氣炸

台南虐童案！狠父疑暴打嬰被收押

快訊／新北永和深夜傳「巨大爆炸聲」瞬間停電　住戶傻：超可怕

孫生女友脫了！　剩「情趣內衣」

全場認證1神片「不敢再看第二遍」！

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演

台灣何時半解封？　全面「免居隔」時間點曝光

勾惡預告發最終聲明　「正面回應所有質疑」：全都來吧！

美湖底發現40年桶屍　警方曝：還會有更多

余苑綺「肺部長東西爆開」　4歲女兒許生日願望藏洋蔥！

印度神童全家被起底！工程師爸砸重金造神　占卜收費曝光

臉上有「6特徵」恐是家暴男

《玩命關頭10》導演氣到摔門走人

賣場時鐘都預設10：10　網曝原因

更多

最夯影音

更多
鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？
林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面