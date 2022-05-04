今有雨！下波全台連下2天　鋒面「強對流」來襲時間曝

▲今上午前西半部有局部零星雨。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／綜合報導

氣象專家吳德榮提醒，周日、下周一梅雨季第二道鋒面影響，各地轉有局部陣雨或雷雨的機率，在其通過前後，大氣已很不穩定，容易有強對流被激發，應注意其所伴隨之雷擊、強風及瞬間強降雨。

中央氣象局預報員陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（4日）到周五天氣差不多，北部、東半部有零星短暫雨，其中東北部有局部較大雨勢，午後山區有局部短暫陣雨，而今上午前西半部也有局部零星雨。

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▼今晨0時至5時累積雨量圖。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



陳伊秀說，周六、周日鋒面接近，水氣有稍微比較多一些，除了北部、東半部之外，中南部山區下雨不侷限在午後，而近山區平地也有機會下到；下周一、下周二東北風影響，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區有局部雨。

至於溫度部分，陳伊秀提到，今、周四北部高溫可來到25-28度、中部29度、南部31度，至於一周各地低溫都在20度以上。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，周日、下周一梅雨季第二道鋒面影響，激發對流，各地轉有局部陣雨或雷雨的機率；下周二鋒面東移，大氣仍不穩定，午後有對流發展。

吳德榮表示，第二道鋒面雖然還不是「滯留鋒」，但在其通過前後，大氣已很不穩定，容易有強對流被激發，應注意其所伴隨之雷擊、強風及瞬間強降雨。