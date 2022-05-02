　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

8年來最冷5月！明晨急凍15°C↓「恐再創紀錄」　母親節降雨熱區曝

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,行人穿越道,過馬路,斑馬線,羽絨衣,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲2日晚間至3日清晨受東北季風影響，各地偏涼冷。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

今天（2日）東北季風及南方雲系持續影響，各地幾乎都有降雨的情形，中央氣象局晚間發布「大雨特報」，今晚至明（3日）晨台中市山區有局部大雨發生的機率，其他地區易有局部較大雨勢發生。另外，台北站清晨觀測到15.1度低溫，為8年以來的5月新低，氣象局預估，今晚明晨各地偏涼冷，中部以北及宜蘭低溫為15至17度，其中苗栗以北局部地區溫度會再更低。

氣象局表示，3日清晨水氣逐漸減少，整體降雨減緩，剩基隆北海岸及東半部地區降雨較明顯，而西半部大多為多雲到陰的天氣，不過仍有殘餘水氣，時不時會有局部短暫陣雨出現，但比較偏向在山區降雨機率較高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼氣象局預報一週天氣。（圖／氣象局提供）

▲氣象局預報一週天氣。（圖／氣象局提供）

另外，今晚明晨依然受東北季風影響，各地偏涼冷，甚至比今天清晨再冷一些，中部以北及宜蘭低溫為15至17度，南部及花、東為18、19度，其中苗栗以北局部地區溫度會再更低，又因為下雨使體感溫度也再低一些，各地感受上濕冷，出門務必要做好保暖，不過白天起東北季風逐漸減弱，溫度也慢慢回升，白天高溫桃園以北及東半部為21至23度，新竹以南為25至27度，感受較舒適。

氣象局提醒，周三（4日）東北季風持續減弱，氣溫回升；因南方雲系影響，水氣稍增多，北部、東半部地區及中南部山區降雨機率提高，不過主要是在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭、花蓮較明顯，其他地區為多雲到晴。

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲周三氣溫回升，水氣稍增多。（圖／記者林敬旻攝）

到了周四、周五（5日、6日）2天水氣減少，僅北部及東半部地區有局部短暫陣雨，主要在基隆北海岸及東北部降雨機率較高，其他地區為多雲到晴、溫暖的天氣，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

氣象局提醒，周六、周日（7日、8日）假日鋒面接近，水氣增多且天氣再變不穩定，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣；另外，下周一（9日）東北風影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣；到了10日至12日北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►母親節送「超美睡衣」一定中

ET快訊
8年來最冷5月！急凍15°C↓時間點曝　「恐再創紀錄」
兄妹亂倫產4兒「2重度殘疾」！求政府讓2人合法結婚
女團成員退團隱婚生子　沒人發現「懷孕上台唱跳」驚呆網
高雄酒駕男撞「一家四口」母慘死　肇事路口近半年仍沒交通號誌
她用男友勃起陰莖玩「套圈圈」　下秒斷掉了
聖結石刪光社群　「消失1個月近況曝光」
女演員「原味內衣褲」塞爆租屋處　房東開門超震撼：一股很重的味
快訊／高雄酒駕男解開上銬　順利逃離派出所
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

8年來最冷5月！明晨急凍15°C↓「恐再創紀錄」　母親節降雨熱區曝

高雄酒駕男撞「一家四口」母慘死　肇事路口近半年還是沒交通號誌

開除確診者+提告？老闆怒還原「現在員工怎麼了！」他PO截圖再打臉

雨天騎車輪胎中釘　他低頭驚見「青蛙豎中指」：侮辱性極強

判斷幼童中重症靠「這病徵」　小兒感染科醫：發燒不是最主要

快訊／天母晚間停電「今年首次」　網笑：松鼠又咬咬啦...原因曝光

台大確診生「會議室隔離」睡袋過夜！晚上蟑螂亂跑崩潰：好想洗澡

免顧爐火！3步驟完成「剝皮辣椒蒸雞」　甘甜帶辣有三杯雞味？

快訊／新北汐止特搜秀峰分隊12人快篩陽　分隊全面PCR

全台增163校停課「累計1600間」！　學生染疫今+2676破1.7萬

前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈

連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

移工不爽掃地投訴廖老大　翹腳靜看台人掃15分鐘

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

南橫公路正式全線通車！　民眾過夜搶頭香首日塞爆

台鐵五一大停駛車站空蕩　翁痛批：這樣罷工很失望

庹宗康掩面淚崩「很怕顏佑庭停職」　炎亞綸臉僵曝心情：我真的很複雜

萌弟不聽勸上沙發狂跳　下秒瞬間踩空「降肉」！

蘇貞昌稱全台居隔2萬人　柯文哲直言「數字是假的」

8年來最冷5月！明晨急凍15°C↓「恐再創紀錄」　母親節降雨熱區曝

高雄酒駕男撞「一家四口」母慘死　肇事路口近半年還是沒交通號誌

開除確診者+提告？老闆怒還原「現在員工怎麼了！」他PO截圖再打臉

雨天騎車輪胎中釘　他低頭驚見「青蛙豎中指」：侮辱性極強

判斷幼童中重症靠「這病徵」　小兒感染科醫：發燒不是最主要

快訊／天母晚間停電「今年首次」　網笑：松鼠又咬咬啦...原因曝光

台大確診生「會議室隔離」睡袋過夜！晚上蟑螂亂跑崩潰：好想洗澡

免顧爐火！3步驟完成「剝皮辣椒蒸雞」　甘甜帶辣有三杯雞味？

快訊／新北汐止特搜秀峰分隊12人快篩陽　分隊全面PCR

全台增163校停課「累計1600間」！　學生染疫今+2676破1.7萬

酸歐陽靖賣慘後2天態度急轉彎！　最兇國文老師：突然覺得她好辛苦

熱火主控羅瑞恐持續缺陣？　阿德巴約：全隊已做好準備

福斯「硬漢皮卡」Amarok偽裝車捕獲！超過20項安全科技為首次導入

47歲周迅罕見露「超狂A4腰＋馬甲線」！　網看傻：今年18歲嗎？

豆花妹電話講一半…眼前發生車禍！　「夜中淋雨站車道」英勇救人

喑啞騎士誤認導航走錯路「耗盡油料」　台中暖警助脫困

8年來最冷5月！明晨急凍15°C↓「恐再創紀錄」　母親節降雨熱區曝

兄妹亂倫產4兒「2重度殘疾」！他堅持是真愛　求政府讓2人合法結婚

1分定勝負季後賽！柯瑞4戰全勝　波爾打替補轟31分被讚真MVP

23歲女團成員退團隱婚生子！沒人發現「懷孕上台唱跳」表演驚呆網

殺人逃犯遭盤查...謊報假名亮槍 女警嚇到求饒！男警一槍擊斃他

生活熱門新聞

孕婦偷情「怕寶寶基因改變」　崩潰求救蘇怡寧

比報足跡有意義！他1畫面認證：APP有用

LINE一項免費功能消失　網友全崩潰

再增3死！今本土狂飆1萬7801例

陽性率49.2%太誇張　醫喊禁內用、遠距上課

連4天破萬　專家提醒別去這地方：染疫機率非常高

他1方法「帶亡妻重遊南橫」　4萬人狂讚：真男人

判斷幼童染疫嚴重性　醫：呼吸急促是主要指標

嬰高燒發抖翻白眼　他闖急診救一命

出門玩確診！女揭採檢流程：不是3＋4

他確診被開除「老闆還提告」　超扯對話曝

陳時中宣布：即起快篩陽性才能做PCR

即／高雄18處足跡公布　男模會館、KTV又上榜　

兒童重症+1！未滿1歲女童加護病房插管搶救中

更多熱門

相關新聞

快訊／雨區擴大！4縣市大雨　全台溼答答

快訊／雨區擴大！4縣市大雨　全台溼答答

雨區擴大！中央氣象局今天上午8時20分對4縣市發布「大雨特報」，東北風及南方雲系影響，今基隆北海岸及台北市、台中市山區有局部大雨發生的機率，請注意。

今晨12.8℃！3縣市大雨　全台變天防10級強風

今晨12.8℃！3縣市大雨　全台變天防10級強風

台南凌晨規模3.9極淺地震　最大震度3級

台南凌晨規模3.9極淺地震　最大震度3級

午後各地轉有雨　中南部越晚越涼「低溫不到20度」

午後各地轉有雨　中南部越晚越涼「低溫不到20度」

今起全台連下3天！明探16℃　水氣最多時間曝

今起全台連下3天！明探16℃　水氣最多時間曝

關鍵字：

氣象天氣

讀者迴響

熱門新聞

張兆志植髮7000根「驚人髮量」曝光！網驚：認不出來

網轟慣老闆！釣出Joeman親回

大學情侶合開義式餐廳　一氧化碳中毒奪3命

孕婦偷情「怕寶寶基因改變」　崩潰求救蘇怡寧

比報足跡有意義！他1畫面認證：APP有用

LINE一項免費功能消失　網友全崩潰

「林瑞陽想先帶孩子回台灣」陸網再爆夫妻慘況

再增3死！今本土狂飆1萬7801例

繳11年房貸「房卻是別人的」房東哭

陽性率49.2%太誇張　醫喊禁內用、遠距上課

她帶3孩「躲家暴」巴士司機直送親戚家

獨／林曜晟「毆打女性友人」重傷濺血

好市多熟食部「1美食」漲價！網退坑不買了

萬華男過馬路「慘遭4車連撞」　頭部重創送醫不治

連4天破萬　專家提醒別去這地方：染疫機率非常高

更多

最夯影音

更多
前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈

前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈
連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

移工不爽掃地投訴廖老大　翹腳靜看台人掃15分鐘

移工不爽掃地投訴廖老大　翹腳靜看台人掃15分鐘

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面