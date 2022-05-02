8年來最冷5月！明晨急凍15°C↓「恐再創紀錄」　母親節降雨熱區曝

▲2日晚間至3日清晨受東北季風影響，各地偏涼冷。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

今天（2日）東北季風及南方雲系持續影響，各地幾乎都有降雨的情形，中央氣象局晚間發布「大雨特報」，今晚至明（3日）晨台中市山區有局部大雨發生的機率，其他地區易有局部較大雨勢發生。另外，台北站清晨觀測到15.1度低溫，為8年以來的5月新低，氣象局預估，今晚明晨各地偏涼冷，中部以北及宜蘭低溫為15至17度，其中苗栗以北局部地區溫度會再更低。

氣象局表示，3日清晨水氣逐漸減少，整體降雨減緩，剩基隆北海岸及東半部地區降雨較明顯，而西半部大多為多雲到陰的天氣，不過仍有殘餘水氣，時不時會有局部短暫陣雨出現，但比較偏向在山區降雨機率較高。

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▲氣象局預報一週天氣。（圖／氣象局提供）

另外，今晚明晨依然受東北季風影響，各地偏涼冷，甚至比今天清晨再冷一些，中部以北及宜蘭低溫為15至17度，南部及花、東為18、19度，其中苗栗以北局部地區溫度會再更低，又因為下雨使體感溫度也再低一些，各地感受上濕冷，出門務必要做好保暖，不過白天起東北季風逐漸減弱，溫度也慢慢回升，白天高溫桃園以北及東半部為21至23度，新竹以南為25至27度，感受較舒適。

氣象局提醒，周三（4日）東北季風持續減弱，氣溫回升；因南方雲系影響，水氣稍增多，北部、東半部地區及中南部山區降雨機率提高，不過主要是在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭、花蓮較明顯，其他地區為多雲到晴。

▲周三氣溫回升，水氣稍增多。（圖／記者林敬旻攝）

到了周四、周五（5日、6日）2天水氣減少，僅北部及東半部地區有局部短暫陣雨，主要在基隆北海岸及東北部降雨機率較高，其他地區為多雲到晴、溫暖的天氣，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

氣象局提醒，周六、周日（7日、8日）假日鋒面接近，水氣增多且天氣再變不穩定，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣；另外，下周一（9日）東北風影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣；到了10日至12日北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

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