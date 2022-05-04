滯留型梅雨鋒面要來了？　最新資料出爐

▲每年的5、6月是梅雨季。（圖／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

進入5月梅雨季，氣象專家賈新興今天（4日）表示，要觀察5/12，持續關注後期的預報趨勢，看看滯留型的梅雨鋒面是否要來了。

賈新興在臉書說，根據歐洲系集預報資料算出來，有利梅雨建立環境指標，顯示5/11之後水平風切線（紅線）雖開始明顯突破零值線，但藍色的垂直風切線仍在零值線以下尋求突破，看來環境開始逐漸轉變。

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▼最新歐洲系集預報資料。（圖／翻攝賈新興臉書）



賈新興提到，之前的預估是5/15-5/21之間，持續關注後期的預報趨勢，看看滯留型的梅雨鋒面是否要來了。

氣象局說明，5月中及下旬夏季環流系統有機會建立，但梅雨仍需其他系統配合，故仍待觀察，也就是現在還沒明顯的梅雨跡象；通常梅雨會在5月後半至6月前半造訪，而北部較早（5月上旬），中南部較晚（5月中下旬或更晚）。

氣象局指出，近年梅雨季短時強降雨有增加趨勢，劇烈天氣發生時要留意「短時間致災雨勢」，今年梅雨季預估「雨可能比較少」，5至6月雨量為少至正常；且今年梅雨季「可能有點熱」，出現高溫的日數會逐漸增加。

▼氣象局預估今年梅雨季「雨可能比較少」。（圖／氣象局提供）

